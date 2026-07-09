Kada je njen četvorogodišnji sin dobio temperaturu, Džesika Karni (Jessica Carnie) mislila je da je u pitanju još jedna uobičajena dečja infekcija. Međutim, za svega nekoliko sati njen život pretvorio se u noćnu moru, a danas svoju priču deli kako bi upozorila druge roditelje da u retkim slučajevima infekcija streptokokom grupe A može da izazove katastrofalne posledice.

Kako prenosi The Mirror, sve je počelo u decembru prošle godine. Mali Rajan najpre je imao povišenu temperaturu, ali je Džesika ubrzo primetila da nešto ozbiljno nije u redu. Dečak je postao izrazito malaksao, telo mu je bilo mlitavo, a po koži se pojavio osip koji nije bledeo na pritisak. Shvatila je da ne sme da čeka i odmah ga je odvela u bolnicu.

Lekari su ustanovili da je uzrok njegovog stanja infekcija bakterijom streptokok grupe A (Strep A). Iako kod većine ljudi izaziva blaže bolesti, poput upale grla ili šarlaha, u retkim slučajevima bakterija može da dospe u krvotok i izazove teške komplikacije. Kod Rajana se infekcija veoma brzo razvila u sepsu, nakon čega je usledio septički šok, otkazivanje više organa i ozbiljan poremećaj zgrušavanja krvi. Tokom lečenja dečak je čak doživeo i srčani zastoj.

„Punih mesec dana gotovo svakodnevno sam slušala iste reči: "Žao nam je, nije uspeo. Srce mu je stalo i radimo reanimaciju." Gledala sam lekare kako se bore za njegovo srce i molila ih da ne odustanu. Posle deset minuta izgovorili su rečenicu koju nikada neću zaboraviti: "Uspeli smo da ga vratimo", ispričala je Džesika.

Prema rečima lekara, pravo je čudo što je Rajan preživeo.

Sepsa mu je promenila život

Iako je pobedio infekciju, posledice su bile trajne. Zbog ozbiljnih oštećenja krvnih sudova i tkiva lekari su morali da amputiraju obe noge kako bi mu spasli život.

„Još ne mogu da verujem da je jedna naizgled obična streptokokna infekcija dovela do tako teškog septičkog šoka“, rekla je Džesika.

Upravo zato odlučila je da javno govori o onome što je njena porodica prošla, kako bi roditelji znali da prepoznaju simptome koji mogu da ukažu na ozbiljno stanje.

Danas Rajan ima četiri godine i, uprkos svemu što je prošao, ne odustaje. Uz pomoć proteza uči da ponovo hoda, trči i igra fudbal. Džesika na društvenim mrežama često objavljuje snimke svog sina koji pokazuje neverovatnu snagu i upornost. Njena najveća želja je da njihova priča pomogne drugim porodicama da na vreme prepoznaju upozoravajuće simptome i spreče tragediju.

Na koje simptome roditelji treba da obrate pažnju?

Stručnjaci naglašavaju da je Strep A najčešće blaga infekcija, ali savetuju da se hitno potraži medicinska pomoć ako dete, pored povišene temperature, ima i:

temperaturu višu od 38 stepeni;

izraženu malaksalost ili neuobičajenu pospanost;

jake bolove u mišićima;

bol ili osetljivost mišića na dodir;

osip koji ne bledi kada se pritisne;

crvenilo oko rane koje se brzo širi;

otežano disanje ili konfuziju.

Kako navodi The Mirror, stručnjak za prvu pomoć Niki Jurkuc (Nikki Jurcutz) iz organizacije Tiny Hearts Education upozorava da roditelji moraju da znaju koje simptome ne smeju da ignorišu.

„Strep A je česta bakterija i u najvećem broju slučajeva izaziva blage infekcije. Međutim, kada dospe u krv, mozak ili srce, može da postane izuzetno opasna“, objasnila je.

Dodala je da visoka temperatura praćena jakim bolovima u mišićima, izraženom malaksalošću ili osipom koji ne bledi predstavlja ozbiljan znak upozorenja.

„Što ranije prepoznate ozbiljne simptome, veće su šanse da dete dobije odgovarajuće lečenje na vreme“, poručila je.