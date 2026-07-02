Dženifer Aniston (57) je svojim fanovima pružila redak uvid u svoj privatni život, podelivši na Instagramu seriju fotografija na kojima uživa u letu sa svojim dečkom, Džimom Kurtisom (50). Njihova veza je potvrđena pre godinu dana.

Glumica, najpoznatija po ulozi Rejčel Grin u seriji "Prijatelji" je u sredu objavila niz fotografija uz opis: "Stiže letnja hrpa fotki!". Na prvoj pozira za selfi u automobilu, dok se Kurtis smeši pored otvorenih vrata. Na jednoj od fotografija se vidi i kako uživaju na otvorenom, a mnogima je posebno slatka bila fotografija Kurtisa s glumičinim psom. Među brojnim komentarima na objavu našao se i onaj slavne glumice Sandre Bulok koja je napisala: "Svaki prizor, savršenstvo!"

Iako se trude svoju vezu držati što dalje od očiju javnosti, Aniston i Kurtis postepeno dele sve više zajedničkih trenutaka. Njihova romansa je prvi put dospela u medije u julu 2025. godine, kada je magazin People potvrdio da su u vezi. Tada je izvor blizak paru izjavio da "ležerno izlaze i zabavljaju se".

Međutim, veza je očigledno postala ozbiljnija, što je potvrđeno u maju ove godine kada je Kurtis objavio fotografije s Aniston povodom njihove prve godišnjice. Na jednoj od fotografija Aniston ga ljubi u obraz, a on je uz objavu kratko napisao: "Život u poslednje vreme. Zahvalan."

Izvori bliski paru navode kako je njihova veza "sjajno partnerstvo koje Džen čini vrlo srećnom" te da je Kurtis u njen život uneo osećaj stabilnosti i mira. Smatraju ga posebnim muškarcem čija energija osvaja sve oko njega.

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