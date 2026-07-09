Koliko puta ste na internetu pročitali da je baš neki napitak "čudo za organizam"? Iskreno, i ja sam bila skeptična. Ali kada sam videla da mnogi već godinama započinju jutro čašom vode sa kurkumom, pomislila sam - hajde da probam. Sedam dana nije mnogo, pa šta bude.

Već prvih nekoliko jutara nije se desilo ništa spektakularno. Nije nestao stomak, nisam odjednom bila puna energije od šest ujutru, niti sam izgubila kilograme preko noći. Ali petog dana primetila sam nešto što uopšte nisam očekivala.

Nisam više imala onaj osećaj težine posle doručka. Stomak mi je bio mirniji, a nadutost koja me je često pratila kao da se polako povukla. Naravno, to ne znači da je kurkuma čarobni lek, ali očigledno je da nekim ljudima ovakva jutarnja rutina može da prija.

Zašto mnogi piju vodu sa kurkumom?

Kurkuma sadrži kurkumin, prirodno jedinjenje koje se proučava zbog protivupalnih i antioksidativnih svojstava. Upravo zato se često nalazi na spisku namirnica koje mogu biti deo zdrave ishrane.

Neka istraživanja ukazuju da kurkumin može doprineti smanjenju upalnih procesa u organizmu i podržati varenje, ali stručnjaci naglašavaju da ne treba očekivati čuda posle nekoliko dana.

Drugim rečima, voda sa kurkumom nije lek, ali može biti korisna navika ako je deo uravnotežene ishrane.

Kako se priprema?

Potrebno je vrlo malo:

čaša mlake vode

pola kašičice kurkume

po želji nekoliko kapi limuna

prstohvat crnog bibera

Crni biber nije tu zbog ukusa. On sadrži piperin, supstancu koja može da poveća apsorpciju kurkumina u organizmu.

Neki dodaju i kašičicu meda ako im je ukus previše intenzivan.

Nemojte očekivati čuda preko noći

Ako pijete vodu sa kurkumom sedam dana, verovatno nećete odjednom smršati niti ćete rešiti sve zdravstvene probleme. Ali mnogi kažu da se osećaju lakše, imaju manje nadimanja i prijatniji osećaj u stomaku.

Naravno, efekat nije isti kod svih. Nekome neće promeniti ništa, a neko će primetiti sitne razlike koje vremenom postanu rutina.

Ipak, nije za svakoga

Iako se smatra bezbednim začinom u uobičajenim količinama, kurkuma nije najbolji izbor za svakoga.

Osobe koje imaju kamen u žuči, probleme sa žučnom kesom ili uzimaju lekove za razređivanje krvi trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre nego što počnu svakodnevno da je koriste u većim količinama.

Na kraju, možda najveća promena nije bila u samoj kurkumi. Bila je u tome što sam svako jutro odvojila dva minuta za sebe, popila čašu vode i dan počela malo mirnije. A nekad upravo te male navike naprave najveću razliku.