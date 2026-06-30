Na prvi pogled, mnogi bi rekli - ništa posebno.

Nije klasičan zavodnik, nema holivudski osmeh niti izgled filmskog frajera zbog kog žene gube glavu na prvu.

Ali kada čujete ko je i koliko vredi, stvari odmah dobijaju drugačiju dimenziju.

U pitanju je Frederik Arno, 31-godišnji naslednik luksuzne imperije LVMH, kog svetski mediji ovih dana nazivaju najpoželjnijim neženjom na planeti.

Razlog? Mlad je, uspešan, moćan, obrazovan - i ponovo slobodan.

Frederik dolazi iz jedne od najbogatijih porodica na svetu. Njegov otac je Bernar Arno, čovek koji stoji iza luksuznog carstva LVMH, kompanije koja drži brendove poput Louis Vuitton, Fendi, Guerlain i Moët & Chandon.

Porodično bogatstvo procenjuje se na neverovatnih 151 milijardu.

Da, dobro ste pročitali.

Frederik je godinama bio povezivan sa Lisa iz grupe BLACKPINK. Iako vezu nikada nisu zvanično potvrdili, često su viđani zajedno — od Pariza do Venecije.

Međutim, strani mediji sada pišu da je toj romansi došao kraj.

Drugim rečima - jedan od najbogatijih mladih neženja na svetu ponovo je slobodan.

Pored bogatstva, Frederik ima i ozbiljnu karijeru.

Ranije je vodio LVMH Watches, a danas je na čelu luksuznog brenda Loro Piana.

Za razliku od mnogih bogataških naslednika, ne puni naslovne strane skandalima, ne eksponira se previše i privatni život drži daleko od javnosti.

Možda upravo u tome i leži njegov šarm.

Jer očigledno, nije sve u izgledu.

Ponekad su milijarde, moć i misterioznost sasvim dovoljni da vas proglase najpoželjnijim neženjom na svetu.