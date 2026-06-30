Stariji bračni par izgubio je gotovo sve nakon što im je kuća izgorela u požaru.

Majk Ebrajt, penzionisani veteran, i njegova supruga Lang spavali su u svom domu u mestu Elenton, na Floridi, kada se on oko 4 sata ujutru u subotu, 13. juna, probudio zbog zvukova pucketanja — da bi otkrio da kuća gori, kako navode FOX 13 i ABC 7.

„Ustao je da proveri šta se dešava i video je plamen svuda“, rekla je njihova unuka Sijera Kordova za ,,FOX 13".

Majk i Lang, oboje stari 78 godina, odmah su reagovali i pokušali da se evakuišu. Međutim, kada su pokušali da izađu kroz ulazna vrata, izlaz je bio blokiran vatrom, a Majk je zadobio lakše povrede kada su plamenovi „nadirali unutra“ i opekli mu lice.

On je nastavio dalje i poveo suprugu niz stepenice kako bi izašli kroz druga vrata, jer se ona koristi hodalicom dok se oporavlja od slomljenog kuka.

„Ne čudi me što je upravo to uradio“, rekla je Kordova. „I uvek je brinuo o mojoj baki, tako da ima smisla da je odmah prešao u režim akcije i zaštite.“

Žena koja je prolazila pored kuće u trenutku požara, je u međuvremenu pozvala je 911 kako bi vatrogasna služba okruga Nort River izašla na teren.

,,Preživele" samo dve stvari

Kada su vatrogasci stigli, ugasili su požar, ali je kuća bila puna ruševina, a od ličnih stvari sačuvane su samo dve.

Iz požara su spašeni samo zastava sahrane i portret Kordovog rođaka, marinca američke mornarice, kaplara Teodora Endrua Boulenga. On je poginuo u akciji 11. novembra 2004. godine. „Naša porodica veruje da je Endru u tom trenutku pazio na njih i čuvao ih“, rekla je ona.

„Znali smo u srcima da je bio tu, da ih posmatra i da ih štiti“, objasnila je Kordova.

Dodala je: „I sačuvao ih je u tom zaista zastrašujućem trenutku. To nam mnogo znači i važno nam je što možemo da se držimo toga.“

Tuga

Kordova i drugi članovi porodice od tada pomažu Majku i Lang da ponovo izgrade svoje živote nakon požara. Nažalost, njihove lične stvari su uništene, uključujući i bakinu omiljenu mašinu za šivenje.

„Ona šije da bi zarađivala, i zapravo je pitala za nju. Došli smo ovde nadajući se da ćemo je pronaći — ali izgleda da se definitivno ne može spasiti“, rekla je Kordova. „Ona je uvek šila svu moju odeću dok sam odrastala. Zato je bilo baš tužno to videti.“

Šteta

Kordova je pokazala medijima koliko je zapravo velika šteta u kući, uključujući urušene plafone, čađ i oštećenja od vode nastala tokom gašenja požara.

„Ovo je zapravo glavni dnevni boravak. Ovde je njihov trpezarijski sto. To je mašina za šivenje moje bake“, rekla je ona u video-snimku.

„Ovo je kupatilo. I zapravo možete da vidite pravo kroz zid ovde. Tu su verovatno dolazili plamenovi“, dodala je. „Ovo je njihova glavna spavaća soba. Dakle, ovde su bili. Nema mnogo toga što smo uspeli da pronađemo.“

Uspomene

Kordova je tokom procesa raščišćavanja pronašla i sat koji je, kako kaže, „mogla da čuje u glavi“ zajedno sa melodijom koju je čula svakog sata — ali je sada bio oštećen.