Šešir automatski promeni naše držanje, raspoloženje i način na koji se krećemo kroz dan. I naravno, ne smemo zanemariti ni praktičnu stranu, jer kako godine prolaze, sve više razumemo vrednost svakog sloja zaštite od sunca. SPF, naočare, lagani materijali, pokrivalice za plažu i dobar šešir postali su ,,must-have" od juna do septembra.

Sa modnog aspekta, dovoljno je setiti se Sare Džesike Parker i njenih legendarnih i odvažnih šešira, Džeki Kenedi i ,,pillbox" šešira ili Odri Hepbern u ogromnom šeširu u filmu ,,Doručak kod Tifanija" kako bi shvatili koliko ovaj aksesoar može najjednostavniju kombinaciju pretvoriti u kultni look koji će poslužiti kao inspiracija u sezonama koje slede. Ovog leta ta moć se vraća u punom sjaju – na pistama za proleće/leto 2026. nekoliko modela izdvojilo se kao posebno poželjno, a ova tri izdvojili smo kao naše favorite.

Heklani ,,bucket" šeširi

Za razliku od klasičnog ,,bucket" šešira, heklana verzija je mekša, praktičnija i odličan odabir za sve one koje ove godine žele opušteniji autfit koji i dalje izgleda sređeno. Njegova najveća prednost je u tome što se lako pakuje i ne zauzima mnogo mesta u torbi za plažu i koferu, vešto izbegavajući problem sa kojim se svakog leta susrećemo.

Najlepše izgleda kada se kombinuje uz lanenu košulju, jednostavan kupaći kostim, farmerke niskog struka, slip suknju ili mini haljinu. Posebno dobro funkcionišu krem, bež i čokoladni tonovi, kao i modeli sa sitnim šarenim detaljima, prugama ili cvetnim motivima, koji čitavoj kombinaciji odmah daju zabavniju notu.

Šešir sa širokim obodom

Za one koji žele da u ovo leto ušetaju sa dozom drame, ovo je šešir koji apsolutno ne pokušava da bude diskretan.

Šešir sa velikim obodom zauzima prostor, pravi senku i u potpunosti menja držanje. Ove sezone posebno dobro izgledaju modeli sa mekanim, blago spuštenim obodom, u različitim varijacijama od kojih se izdvajaju klasici poput krem, belog i crnog.

Baštenski šeširi

Nova varijacija baštenskih šešira ima jednostavnu, slamnatu i mekanu formu, ponekad sa vezivanjem ispod brade ili obodom koji možete blago da podignete napred, što mu daje pomalo spoljašnji šarm.

Najlepše izgleda uz komade poput pamučnih haljina, lanenih setova, espadrila, bermuda i širokih košulja, prenosi Vogue.

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