Jednodelni kupaći kostimi ove sezone doživeli su pravi modni preporod i postali omiljen izbor žena koje žele elegantan, moderan i samouveren izgled na plaži.

Nekada su se uglavnom povezivali sa praktičnošću i bili namenjeni pre svega plivanju, dok danas predstavljaju jedan od najpoželjnijih letnjih modnih komada. Savremeni dizajn donosi sofisticirane modele koji naglašavaju figuru, vizuelno izdužuju noge i pristaju gotovo svakom tipu građe.

Posebno se izdvajaju modeli sa visokim izrezima, dubokim dekolteima i suptilnim otvorima u predelu struka. Ovi detalji doprinose stvaranju utiska vitkije siluete i dodatno naglašavaju ženstvenost.

Tokom ovog leta dominiraju minimalistički krojevi u crnoj, beloj i zemljanim tonovima, dok veliku popularnost beleže i retro modeli inspirisani glamuroznom modom osamdesetih i devedesetih godina.

Jednodelni kupaći kostimi sve češće su prvi izbor žena jer istovremeno pružaju udobnost, sigurnost i atraktivan izgled. Podjednako su praktični za plivanje, šetnje pored mora, igru na plaži ili opuštanje na ležaljci.

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Za razliku od brojnih trendova koji privlače pažnju uglavnom na fotografijama, ovaj model uspešno spaja funkcionalnost i savremen stil. Upravo zbog toga postao je nezaobilazan komad letnje garderobe za žene koje žele da izgledaju moderno, a da se pritom osećaju prijatno tokom celog dana.

Jednodelni kupaći kostim odavno više nije rezervisan samo za plažu. Zahvaljujući modernim krojevima i pažljivo osmišljenom dizajnu, lako se uklapa u svakodnevne letnje kombinacije. Sve više žena nosi ga kao bodi, uz lanene pantalone, široke košulje ili duge suknje, stvarajući jednostavan, a veoma efektan izgled.

U kombinaciji sa velikim sunčanim naočarima, ravnim sandalama i šeširom širokog oboda, ovakav stajling deluje elegantno i prikladan je za ručak pored mora, obilazak primorskih mesta ili večernju šetnju.

Zahvaljujući svojoj svestranosti i dugotrajnoj upotrebi, kvalitetan jednodelni kupaći kostim smatra se jednim od najisplativijih modnih komada za letnju sezonu. Osim što pruža udobnost i praktičnost, omogućava bezbroj kombinacija i uvek ostavlja utisak sređenog i sofisticiranog izgleda.

Za sve koje žele da ovog leta izgledaju moderno, ženstveno i elegantno bez mnogo truda, jednodelni kupaći kostim predstavlja izbor koji spaja stil, funkcionalnost i bezvremensku privlačnost.

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