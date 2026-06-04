Jednodelni kupaći kostimi ove sezone doživeli su pravi modni preporod i postali omiljen izbor žena koje žele elegantan, moderan i samouveren izgled na plaži.

Nekada su se uglavnom povezivali sa praktičnošću i bili namenjeni pre svega plivanju, dok danas predstavljaju jedan od najpoželjnijih letnjih modnih komada. Savremeni dizajn donosi sofisticirane modele koji naglašavaju figuru, vizuelno izdužuju noge i pristaju gotovo svakom tipu građe.

Posebno se izdvajaju modeli sa visokim izrezima, dubokim dekolteima i suptilnim otvorima u predelu struka. Ovi detalji doprinose stvaranju utiska vitkije siluete i dodatno naglašavaju ženstvenost.

Tokom ovog leta dominiraju minimalistički krojevi u crnoj, beloj i zemljanim tonovima, dok veliku popularnost beleže i retro modeli inspirisani glamuroznom modom osamdesetih i devedesetih godina.

Jednodelni kupaći kostimi sve češće su prvi izbor žena jer istovremeno pružaju udobnost, sigurnost i atraktivan izgled. Podjednako su praktični za plivanje, šetnje pored mora, igru na plaži ili opuštanje na ležaljci.

Za razliku od brojnih trendova koji privlače pažnju uglavnom na fotografijama, ovaj model uspešno spaja funkcionalnost i savremen stil. Upravo zbog toga postao je nezaobilazan komad letnje garderobe za žene koje žele da izgledaju moderno, a da se pritom osećaju prijatno tokom celog dana.