Rijana i ASAP Roki su ovde i spremni da se prikažu u najboljem izdanju.

Ovi redovni gosti crvenog tepiha su stigli na stepenice Meta 4. maja na tipičan način — kasno!

Za Met Galu 2026, čija je tema „Kostimografija kao umetnost“, Rijana se popela uz stepenice Metropoliten muzeja umetnosti u dramatičnoj haljini modne kuće ,,Maison Margiela ", koja je bila toliko estetski upečatljiva da je njen nenajavljeni dolazak bio vredan svakog minuta čekanja.

Haljina je više ličila na skulpturu, zbog svog impresivnog korseta koji je stvarao iluziju haljine unutar haljine. Veći deo komada bio je izrađen od sjajne tkanine koja je izgledala poput tečnog metala, dok je centralni deo delovao kao da je preliven pravim draguljima. Njeni modni dodaci (manžetne za uši i prstenje) su takođe bili vredni divljenja i podigli su čitav stajling na viši nivo.

Ona je ispratila kolorističku paletu i kroz svoj glam izgled, koji je uključivao šminku sa ledenastim senkama za oči i frizuru ukrašenu prilagođenim zlatnim detaljima koje potpisuje Dženifer Ber.

Roki je u međuvremenu izgleda odao počast svojoj novoj ulozi oca devojčice, odeven u svetloružičasti kaput ukrašen brošem sa perjem. Ovaj upečatljiv komad odeće uklopio je sa leptir-mašnom i mokasinama.

Ovogodišnja tema Met Gale odražava prolećnu izložbu Metropoliten muzeja umetnosti za 2026. godinu pod nazivom „Kostimografija kao umetnost“. Prateći dres-kod, „Moda je umetnost“, nadovezuje se na „centralnost odevenog tela“, kako navodi Vogue.

Izložba kostima u Metu zasnovana je na telima svih oblika i veličina, ističući ljudsku formu. To uključuje trudnička tela, tela u starosti i još mnogo toga — i biće prikazano na različitim lutkama koje su nove ove godine.

Iznenađenje

Rijana (38) je po prvi put pokazala svoj trudnički stomak na Met Gali 2025. godine, nakon što je samo nekoliko sati pre događaja otkrila da je trudna. Fotograf Majls Digs je objavio vest na Instagramu uoči crvenog tepiha, podelivši fotografiju trudne pevačice na kiši, sa jasno istaknutim stomakom.

Pevačica i njen partner ASAP Roki (37), koji je bio kopredsedavajući događaja, su pozirali zajedno u usklađenim krojenim izdanjima nakon što je ona stigla na stepenice Meta.

Roki je stigao ranije tokom večeri i nosio je crni autfit po meri brenda ,,AWGE". Rijana je stigla znatno nakon završetka crvenog tepiha (u njenom stilu) i predstavila svoj trudnički stomak u sivom bustijeru uz dugu crnu suknju do poda i kratku crnu jaknu — sve iz kuće ,,Mark Jacobs", koji je takođe dizajnirao njene štikle, kravatu i šešir (u saradnji sa krojačem Stivenom Džonsom).

Par je jedan od najvažnijih posetilaca Met Gale, a majka troje dece pojavila se više od deset puta na ovom modnom događaju još od svog debija na crvenom tepihu 2009. godine, kada je nosila eteričnu belu haljinu sa halter izrezom dizajnera Žorža Šakre, ukrašenu kristalima.

Mnogi od Rijaninih najpopularnijih i najbolje prihvaćenih izdanja postali su ikonični u istoriji ove gala večeri, posebno njen izgled inspirisan papstvom za temu „Nebeska tela“ 2018. godine, iz kolekcije ,,Maison Margiela Artisanal", koju potpisuje Džon Galijano.

