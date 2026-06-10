Jedna majka je slučajnim pregledanjem sadržaja na Fejsbuku saznala da je osvojila lutriju i da je postala milionerka.

Neimenovana žena iz Australije i njen partner imali su dobitni listić „Saturday Gold Lotto“, vredan oko 1,6 miliona australijskih dolara, što je približno 971.840 evra. Izvlačenje je održano u subotu, 6. juna.

Pošto par nije registrovao svoj tiket u okviru „The Lott Members Club“, predstavnici lutrije nisu imali način da kontaktiraju dobitnike, već su morali da sačekaju da sami provere tiket i jave se, navodi se u saopštenju kompanije The Lott.

„U totalnom smo šoku“, rekla je žena kada su joj saopštili da je dobila na lutriji.

„Agencija za prodaju karata od koje smo kupili tiket objavila je na svojoj Fejsbuk stranici da su preko vikenda prodali dobitni tiket prve kategorije, i to me je podsetilo da smo i mi kupili tiket“, ispričala je za saopštenje.

„Odmah sam proverila tiket i bio je to veliki šok. Još uvek pokušavamo da shvatimo šta se dogodilo“, dodala je.

Par, koji živi u Kvinslendu, je kupio tiket u prodavnici prehrambenih proizvoda u Loganholmu, blizu Brizbejna.

Planovi

Uzbuđena dobitnica je rekla predstavnicima lutrije da imaju mnogo planova kako da potroše osvojeni novac.

„Ima toliko toga što bismo želeli da uradimo“, rekla je u saopštenju. „Planiramo da kupimo sopstvenu kuću, a zatim da deo novca ostavimo za budućnost naše dece.“

„Biće i proslava, to je sigurno“, dodala je.

Uzbuđenje

Vlasnik prodavnice u Loganholmu, Darel Dnarama, rekao je da njegov tim slavi prodaju dobitnog tiketa.

„Izuzetno smo srećni što smo ovde u Loganholmu prodali naš prvi dobitni tiket prve kategorije“, rekao je za ,,The Lott".

„Neverovatno je uzbudljivo za naš tim da zna da je jedan od naših kupaca ostvario dobitak koji menja život“, dodao je Dnarama. „Nadamo se da će ova dobit doneti mnogo radosti srećnom dobitniku i njegovoj porodici, a svakako ćemo proslaviti ovu vest zajedno sa našom lokalnom zajednicom.“

Vredna nagrada

Veliki dobitak majke dolazi nakon što je jedan otac iz Kanade nedavno osvojio glavnu nagradu od preko 2,4 miliona kanadskih dolara (oko 1.615.107 evra).

Kevin Monžo iz severnog Ontarija u Kanadi osvojio je džekpot, navodi se u saopštenju koje je 29. maja objavila Fondacija Regionalnih zdravstvenih nauka u bolnici Tander Bej.

Izgradnja kuće

Fondacija je saopštila da srećni otac dvogodišnje devojčice planira da iskoristi novac za izgradnju nove kuće za svoju porodicu.

„Trenutno smo podstanari, pa mislim da bih želeo da izgradim kuću, možda ne kuću vrednu dva miliona dolara, ali svakako lep dom, a onda ćemo videti za ostatak“, rekao je Monžo direktoru Glenu Krejgu.

SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja pruža stručnu pomoć 24/7, a možete ih kontaktirati na +381637857144. Zavisnost od kocke je ozbiljna bolest, a SOS linije su tu za hitnu podršku i savetovanje. Druge opcije uključuju udruženje Ulog (060/35-55-275) i Institut za mentalno zdravlje.

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