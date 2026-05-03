Koža je najveći organ u telu, a briga o njoj je ključ za održavanje vašeg tela zdravim. Ali, neki mitovi o nezi kože nisu samo beskorisni, već zapravo mogu da naštete vašem zdravlju i izgledu.

1. Specijalne vežbeće mi ukloniti sitne bore

Trening lica može doneti više štete nego koristi. Naša koža je elastična, a razvijanje mišića je povlači i isteže. Mnoge bore potiču od viška mišićne aktivnosti, a "kondicija" na licu može vam stvoriti više bora.

2. Pasta za zube će mi isušiti bubuljice

Iako mentol u pasti za zube deluje hlađenjem i može privremeno da smanji otok, nanošenje na lice može da iritira kožu. Pasta za zube je formulisana za vaše zube i ima osnovni nivo pH vrednosti. Koža ima prirodno kiseli pH, a njeno uznemirivanje može dovesti do osipa.

3. Preplanulost uklanja akne

Preplanulost može privremeno da prikrije crvenilo i akne, ali ovaj efekat će se brzo poništiti. Sunce isušuje masnu kožu i kao odgovor proizvodi više ulja, što može prouzrokovati pojačano izbijanje bubuljica. Korišćenje lekova za lečenje akni čini kožu ranjivijom na UV zrake, što može dovesti do prevremenog starenja kože.

4. Mogu da koristim kokosovo ulje umesto hidratantne kreme

Kokosovo ulje ima mnogo zdravstvenih blagodati i može pomoći u borbi protiv mrlja, ali ako imate masnu kožu, to može izazvati pogoršanje problema. Kokosovo ulje začepljuje pore, što može rezultirati upalom kože i dovesti do akni.

5. Moja koža je tako masna, moram češće da je perem

Prekomerno čišćenje lica može biti jednako štetno kao i da se to uopšte ne radi. Preterano čišćenje lica može oštetiti prirodnu barijeru kože, odnosno njen spoljašni sloj koji sadrži masti koje je štite od okoline, a narušavanje ove ravnoteže može dovesti do upale.

6. Ne treba mi krema za sunčanje ako radim u kancelariji ceo dan

Čak i ako većinu vremena provodite u zatvorenom, i dalje morate zaštititi kožu od oštećenja od sunca. Prozorsko staklo blokira samo neke UV zrake, ali ih ne može potpuno odbiti. Izlaganje UV zracima može dovesti do bora, sunčevih pega i raka kože, a stavljanje kreme za sunčanje je neophodan korak u zaštiti vaše kože.

7. Istiskanje bubuljica pomoći će da brže nestanu

Istiskanje bubuljica može prouzrokovati infekciju i ožiljke. Ako kod kuće cedite bubuljice, možda ćete deo sadržaja unutar bubuljice gurnuti dublje u kožu, što može dovesti do uočljivijih i bolnijih akni.