Kod nanošenja pudera ili korektora, može se pojaviti i tzv. cakey efekat, odnosno nakupljanje pudera na području oko nosa ili njegova izrazito vidljiva tekstura. Puder i korektor tada izgledaju neujednačeno, a postoji nekoliko razloga zbog kojih dolazi do takvog izgleda. Jedna tiktokerka je podelila nekoliko videozapisa u kojima objašnjava najčešće greške zbog kojih se na licu stvara cakey efekat i donosi savete kako ih izbeći, piše Glamour.

Prvi savet je da pustite da se preparativna kozmetika, dakle serum, hidratantna krema i SPF zaštita upiju. Ne treba žuriti jer je proizvodima potrebno nekoliko minuta kako bi se upili pa je najbolje "pustiti" lice na nekoliko minuta pre nanošenja pudera ili korektora. Ovaj savet je posebno bitan ako koristite mat puder.

Sledeće, ako koristite mokar sunđer, tiktokerka savetuje da proverite da li je važan, a ne mokar. Idealno je da ga navlažite veče pre ili, umesto toga, koristiti četkicu za puder. Savetuje pranje blendera noć pre, koristeći sapun, a zatim ga ostaviti da se osuši preko noći. Biće čist, i dalje vlažan, ali ne jako mokar kako se ne bi stvarao cakey efekat.

Treći savet tiktokerke odnosi se posebno na područje nosa. Pre nanošenja pudera, savetuje lagani puder čistom krpicom, a zatim nanošenje seruma s niacinamidom, umesto prajmera. Serum pustite da se osuši, a zatim nanesite malu količinu pudera u prahu. Zadnji korak odnosi se na apliciranje pudera, a dovoljno je staviti količinu koja je ostala na četkici nakon nanošenja pudera na lice.

Komentari su pozitivni i mnogi su se zahvalili na praktičnim i korisnim savetima, dok su neki naglasili kako i učinkovitost ovih saveta zavisi od tipa kože, kao i da je vidljiva tekstura na koži sasvim normalna i prirodna!

