Demi Mur ponovo je privukla svu pažnju na crvenom tepihu filmskog festivala u Kanu, no ovog puta nije reč samo o spektakularnoj haljini ili luksuznom nakitu. Slavna glumica iznenadila je sve potpuno novim izdanjem i debitovala s elegantnom frizurom do ramena, napravivši veliki odmak od svoje prepoznatljive duge kose koja joj je godinama bila zaštitni znak, navodi People.

Na premijeri filma La Bola Negra 63-godišnja zvezda pojavila se s glamuroznom kovrdžavom frizurom koja je njenom izgledu dala svežinu i sofisticirani old Hollywood prizvuk. Mekani talasi i kraća dužina dodatno su naglasili crte lica te celom stajlingu dali profinjeniju i moderniju siluetu, dok su brojni modni komentatori odmah primetili kako joj ova promena neverovatno dobro pristaje.

Za ovu priliku Demi je odabrala tamnoplavu haljinu brenda Self-Portrait koja je spojila dramatičnost i eleganciju. Posebnu pažnju privukao je skulpturalni peplum s naglašenim volumenom koji je stvarao gotovo couture efekat, dok je korzetirani gornji deo bez bretela dodatno istakao njen dekolte. Minimalistička silueta haljine savršeno je funkcionisala kao podloga za jedan od najimpresivnijih modnih dodataka večeri.

Naime, upravo je nova kraća frizura omogućila da u prvi plan dođe spektakularna ogrlica optočena dijamantima uzgojenima u laboratoriji. Reč je o monumentalnom komadu nakita koji sadrži više od 156 karata dijamanata, a njegova vrednost procenjuje se na vrtoglavih 270.000 dolara. Demi je celu priču dodatno zaokružila odgovarajućim prstenom i minđušama iz iste kolekcije, stvarajući luksuzni look koji je savršeno odgovarao glamuru Kana.

Tokom ovogodišnjeg festivala glumica je već nekoliko puta oduševila modnim izborima, menjajući kotut kreacije i impresivan nakit kuća poput Chopard i Boucheron, no upravo je ova transformacija kose izazvala najviše reakcija na društvenim mrežama.

Ipak, mnogi nagađaju kako je reč tek o privremenoj promeni odnosno perici, budući da je Demi Mur godinama vrlo otvoreno govorila o tome koliko joj je duga kosa važna. U intervjuu za People ranije ove godine priznala je kako je izrazito vezana za svoju prepoznatljivu dužinu te da joj osećaj kose koja pada ispod struka predstavlja svojevrsnu sigurnost i deo identiteta.

Uprkos tome, poslednjih meseci očigledno eksperimentiše s nešto odvažnijim beauty izdanjima. Još u martu pojavila se u prvom redu na reviji modne kuće Gucci s elegantnim bobom do brade, što je tada takođe izazvalo veliko iznenađenje među obožavateljima. Kan je sada samo potvrdio da Demi, bez obzira na godine, i dalje bez problema diktira modne i beauty trendove.

Video: