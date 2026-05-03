Čisti i oprani podovi nisu samo najbolji način da se oslobodite prašine i bakterija, već i da stvorite prijatnu i zdravu atmosferu u stanu. Ništa manje nije važna ni energija kuće, koja takođe treba periodično da se odradi.

Zato se praktikuje drevni ritual čišćenja podova sa solju.

So će učiniti da sa poda nestane prašina, ali isto tako će obezbediti dobru auru prostorije, pogotovo ako je vreme da se u kuću vrati mir, sreća i dobrobit.

Zašto treba da očistite kuću sa solju?

Pranje podova sa dodatkom obične kuhinjske soli za čišćenje stana ili kuće od akumulirane negativne energije je potrebno kada:

Deca često pate od prehlade;

Stalno ste mučeni nesanicom ili uznemireni snovima;

Sobne biljke loše rastu ili venu;

Električni uređaji često propadaju;

Nedavno je neko umro u stanu;

Stanlno nema dovoljno novca;

Stvari iznenada nestaju.

Pre nego što počnete ritual čišćenja podova sa solju, iz kuće morate da izbacite smeće i sve nepotrebne stvari koje guše prostor.

Pravila čišćenja kuće sa solju:

U kantu sipajte 10 litara vode i 1 supenu kašiku obične kuhinjske soli. Zatim otvorite prozore, jer to će omogućiti zamenu energije: loša izlazi, dobra energija ulazi.

Krpu pokvasite i dobro obrišite podove. Osim podova možete prebrisati i police, stolove, kvake i uređaje koje imate u kući.

So koju koristite za čišćenje kupite posebno za tu namenu i nikad je nemojte koristiti za soljenje hrane.

Ovaj ritual sprovodite barem jednom mesečno.