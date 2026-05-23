Magnezijum je izuzetno važan mineral, ključan za regulaciju krvnog pritiska, zdravlje kostiju i creva te pravilnu funkciju mišića. Nalazi se u brojnim namirnicama poput ovsenih pahuljica, crnog graška, banana i orašastih plodova, a mnogi ga uzimaju i kao dodatak ishrani za ublažavanje teskobe ili poboljšanje sna.

Međutim, uprkos svim njegovim dobrobitima, moguće je uneti previše magnezijuma, što može dovesti do zdravstvenih problema. Simptomi prekomernog unosa često nisu dovoljno specifični pa mnogi nisu ni svesni da je upravo to uzrok njihovih tegoba.

1. Imate proliv

"Mnogi ne shvataju da određeni oblici magnezijuma, poput citrata, deluju gotovo kao laksativ. Ako nakon početka uzimanja dodatka ishrani primetite vodenastu stolicu ili želudačne probleme, telo vam verovatno poručuje da smanjite dozu", kaže za Parade nutricionistkinja Džesika Brentli-Lopez.

Kirsten Džekson, britanska nutricionistkinja poznata kao "Nutricionista za sindrom iritabilnog creva", pojašnjava šta se zapravo događa. "Magnezijum koji se ne apsorbuje u telu dospeva u debelo crevo, gde na sebe veže vodu, što može dovesti do vodenaste stolice i iznenadnog nagona na pražnjenje."

2. Muče vas mučnina i grčevi u stomaku

Osim proliva, previše magnezijuma može izazvati i druge probavne smetnje. Prema Džekson, "mučnina i grčevi u stomaku vrlo su česti znakovi, pogotovo kada neko uzima visoke doze ili oblike koji se slabije apsorbuju, poput magnezijum oksida ili citrata." Stoga, čak i ako nemate proliv, ove tegobe mogu biti signal da trebate pripaziti na unos.

3. Imate nizak krvni pritisak

Probavne smetnje nisu jedini problem. Nizak krvni pritisak takođe je jedan od simptoma, i to "jedan od ozbiljnijih", napominje Brentli-Lopez.

"Budući da magnezijum pomaže u opuštanju krvnih sudova, prevelika količina ponekad može uzrokovati omaglicu, vrtoglavicu, slabost, mučninu ili čak nesvesticu. To je posebno izraženo kod ljudi koji su skloni nižem pritisku, dehidrirani su ili uzimaju lekove za krvni pritisak", objašnjava ona, prisećajući se da je i sama to iskusila nakon primanja vitaminske infuzije.

Koliko se magnezijuma preporučuje?

Dok je previše magnezijuma problematično, jednako je štetan i njegov nedostatak. Preporučeni dnevni unos za žene je od 310 do 320 mg, a za muškarce od 400 do 420 mg. Brentli-Lopez savetuje da se magnezijum unosi prvenstveno iz hrane, poput semenki bundeve, lisnatog zelenog povrća, graška, orašastih plodova, avokada, banana i celovitih žitarica.

Prema Džekson, većina ljudi ishranom unosi dovoljno magnezijuma, zbog čega se dodaci ishrani "ne preporučuju rutinski".

Ona takođe upozorava da se manjak magnezijuma retko javlja samostalno. "Ako neko ima manjak magnezijuma, verovatno mu nedostaju i brojni drugi mikronutrijenti, jer se magnezijum nalazi u širokom spektru namirnica poput orašastih plodova i celovitih žitarica."

Ako ipak uzimate magnezijum u obliku dodatka, važno je znati da postoje različite vrste. Primera radi, magnezijum - glicinat učinkovitiji je za san i opuštanje, dok se magnezijum - citrat često koristi kod zatvora.

"Uvek savetujem ljudima da ne uzimaju jednostavno najveću dozu s police; važan je i oblik magnezijuma", zaključuje Brentli-Lopez. Ukratko, više ne znači uvek i bolje - a to se posebno odnosi na magnezijum.

