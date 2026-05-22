Verovatno vam je ova situacija veoma poznata: koža vam ujutru izgleda suvo, a neprijatno zatezanje prestaje tek kada je „ugušite” proizvodima za hidrataciju.

Istina je da nakon nanošenja hidratantnog seruma koža u tom trenutku izgleda odlično, ali već nekoliko sati kasnije ponovo osećate isto neprijatno zatezanje. Kao da ste popili čašu vode, a i dalje ste žedni.

Nažalost, problem dehidrirane kože naučili smo da rešavamo površinski, poput vatrogasaca koji gase požar, ali ne uklanjaju njegov uzrok. Da bi koža postala jedra, blistava i otpornija, vreme je da je podstaknete da sama proizvodi hijaluronsku kiselinu, umesto da se oslanjate isključivo na serume koji deluju spolja.

Zašto hijaluronska kiselina ne rešava problem dubinski?

Kada tražimo proizvode koji ublažavaju problem dehidrirane kože, hijaluronska kiselina gotovo uvek se nameće kao glavno rešenje. Ovaj popularni sastojak hidrira površinski sloj kože i daje joj vizuelno puniji izgled. Međutim, ono što hijaluronska kiselina ne može jeste da prodre duboko u kožu. Zbog svoje molekularne veličine, zadržava se u epidermu, odnosno površinskom sloju kože.

Klasični serumi sa hijaluronskom kiselinom jesu odlični, ali deluju poput flastera: koži donose vlagu samo spolja. Taj problem bismo verovatno prihvatili kao činjenicu da se poslednjih godina nisu pojavile formule koje posebnim kompleksima podstiču kožu da sama proizvodi sopstvenu hijaluronsku kiselinu.

Kako podstaći kožu da proizvodi hijaluronsku kiselinu?

Hidratacija koja ne nestaje nakon umivanja zaista je moguća uz sastojke koji deluju kao biostimulatori. Oni funkcionišu u sinergiji sa kožom i podstiču prirodne procese koji već postoje, samo ih dodatno osnažuju.