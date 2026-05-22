Nekim komadima nije potrebno mnogo da bi ostavili utisak, a haljina ,,sa tri proreza" je savršen primer ove tvrdnje. Sa svojom gotovo varljivo pročiščenom siluetom, ravnim krojem, okruglim izrezom i bez rukava, ona u prvi plan stavlja samu suštinu dizajna.
Nakon godina u senci, ova haljina se sada vraća kao jedan od najpoželjnijih komada sezone, utelovljujući povratak minimalizma devedesetih.
Ovaj trend dodatno je podstaknut estetikom Kerolin Beset-Kenedi, koja je ponovo u fokusu zahvaljujući seriji ,,Love Story" posvećenoj njenoj vezi sa Džonom Fidžeraldom Kenedijem Mlađim.
Kao ikona te decenije i simbol ,,tihog luksuza", Kerolin je promovisala stil zasnovan na čistim linijama i jednostavnosti koja je postala njen autentični pečat.
Modne piste
Na modnim pistama za jesen/zimu 2026/2027, ova tendencija je dobila svoju potvrdu.
Kod brenda ,,Gucci", pomenuta haljina se nosi poput druge kože, dok u viziji brenda ,,Miu Miu" postaje kraća i smelija. ,,Prada" je ovaj klasik redefinisala upotrebom tehničkih i futurističkih tkanina. Siluete variraju od mini dužine do nivoa kolena, u paleti bele, biserno sive, bež i ledeno plave boje, što dodatno naglašava njenu prefinjenost.
Osnovni komad rođen u šezdesetim
Nastala 1960-ih, haljina ,,sa tri proreza" odražava eru u kojoj je moda postala svedenija, ali nimalo manje efektna. Svoje drugo ,,zlatno doba" doživela je devedesetih godina, kada su dizajneri kao što su ,,Helmut Lang" i ,,Calvin Klein" učinili ovaj kroj zaštitnim znakom svojih kolekcija. Na modnoj pisti i ulicama modnih prestonica, Kejt Mos bila je oličenje tog izgleda- birajući sofisticirane modele, pokazala je da se najsnažniji modni utisak postiže upravo kroz ličnu harizmu, prenosi Elle.
