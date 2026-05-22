Nekim komadima nije potrebno mnogo da bi ostavili utisak, a haljina ,,sa tri proreza" je savršen primer ove tvrdnje. Sa svojom gotovo varljivo pročiščenom siluetom, ravnim krojem, okruglim izrezom i bez rukava, ona u prvi plan stavlja samu suštinu dizajna.

Nakon godina u senci, ova haljina se sada vraća kao jedan od najpoželjnijih komada sezone, utelovljujući povratak minimalizma devedesetih.

Ovaj trend dodatno je podstaknut estetikom Kerolin Beset-Kenedi, koja je ponovo u fokusu zahvaljujući seriji ,,Love Story" posvećenoj njenoj vezi sa Džonom Fidžeraldom Kenedijem Mlađim.

Kao ikona te decenije i simbol ,,tihog luksuza", Kerolin je promovisala stil zasnovan na čistim linijama i jednostavnosti koja je postala njen autentični pečat.

