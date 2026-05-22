Kada su u pitanju aksesoari, manje je zaista više kada je u pitanju stil Kejti Holms na crvenom tepihu.

Glumica se u sredu pojavila na crvenom tepihu u beloj kombinaciji od glave do pete.

Holmsova se tokom prisustva na Gala večeri prolećne sezone Američkog baletskog teatra 2026. u Njujorku, 20. maja, pojavila u haljini sa tankim bretelama i peplum detaljem iz prolećne kolekcije 2026. luksuznog dizajnera Ašlina. Holmsova je kombinaciju, koju je stilizovala Bri Velč, upotpunila dijamantima u vrednosti od 80.000 dolara (68,920 evra), uključujući ogrlicu optočenu dijamantima vrednu 60.000 dolara (51,690 evra) iz kolekcije „Gastbi“ Arijel Ratner i odgovarajuće statement minđuše od 18-karatnog belog zlata.

Iako je poznata kao ljubiteljka baletnih ravnih cipela sa rukavicama, Holmsova je ovaj stajling zaokružila bež sandalama sa kaišićem dizajnera Herberta Levina.

Holmsin tim za ulepšavanje se sastojao od šminkerke Meriel Barere i frizera Krejtona Boumana, koji su pustili da njen izgled sam govori za sebe, zadržavajući frizuru i šminku u mekom i prirodnom tonu.

Unutar elegantnog događaja, poznate ličnosti su se okupile u prepunoj balskoj sali, gde je Holmsova pozirala za fotografije sa drugim zvezdama, uključujući Konstans Vu i njenog kolegu iz predstave „Hedda Gabler“ Aleksa Herta. Među ostalim prisutnima bili su i Zak Posen, Kejti Kjurik i Ajris Apatou.

Holmsova je posebnom događaju prisustvovala zajedno sa svojom majkom Ketlin Sloaters-Holms. Njena majka je poslednji put bila sa njom na crvenom tepihu u oktobru 2019. godine, kada su majka i ćerka prisustvovale jesenjoj gala večeri Američkog baletskog teatra 2019. u Linkoln centru u Njujorku.

Negujući svoj prefinjeni osećaj za stil, Holmsova se tada pojavila u bakarnoj satenskoj maksi haljini slojevitoj ispod braon mantila. Stajling je upotpunila crnom tašnom preko ramena i odgovarajućim špicastim štiklama. U međuvremenu, Sloaters-Holms je nosila lepršavu belu bluzu, crne pantalone i papuče ukrašene kristalima.

Iza kulisa

Na fotografijama iza kulisa, objavljenim na njenoj Instagram priči, Holmsova je podelila kratak uvid u luksuzni događaj, gde su ona i druge zvezde imale priliku da pogledaju najavu predstave „Don Kihot“ u izvođenju pozorišta. Prvaci baleta Skajlar Brant, Herman Kornej, Ajzak Ernandes, Ketrin Herlin, Kloi Mislidin, Kristina Ševčenko i Danijel Kamarg su tim povodom izašli na scenu i priredili poseban prikaz baleta pre njegovog zvaničnog premijernog izvođenja 29. juna.

Holmsova, koja je posvećena zagovornica umetnosti, već dugi niz godina podržava klasičan balet. Kao počasni gost večeri, dobila je figuricu ,,Lladró" plesačice kao priznanje za svoj doprinos i posvećenost umetnosti. Prihodi od gala večeri namenjeni su podršci umetničkim programima i zajedničkim inicijativama Američkog baletskog teatra, prenosi InStyle.

Bonus video: