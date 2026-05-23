Donosimo pregled najzanimljivijih i najmodernijih boja lakova za nokte koje će ove sezone krasiti nožne prste na plažama, u gradskim kafićima i na večernjim šetnjama uz more.

Crna trešnja crvena

Raskošna, skoro baršunasta nijansa tamnocrvene s primesama crne – pravi klasik koji ne poznaje sezonu. Iako deluje luksuzno i zimski, upravo u letnjim mesecima, uz zlatni nakit i kožne sandale, crna trešnja stvara dramatičan kontrast koji ostavlja utisak bez truda. Idealna za večernje kombinacije, ali i za minimalistkinje koje ne vole svetle tonove.

Francuski nude pedikura

Večna elegancija francuskog pedikira nije rezervisana samo za ruke. U nežnim bež i ružičastim tonovima, s pažljivo nacrtanim belim vrhom, ova varijanta izgleda čisto, uredno i beskrajno chic. Posebno je popularna među onima koji žele “skoro neprimetan” izgled, ali s notom luksuza. Nude ton savršeno pristaje uz sve tonove kože – ključ je u odabiru nijanse koja se prirodno stapaju s vašom bojom.

Bubblegum ružičasta

Za one koji žele nešto nežno, ali ne i dosadno – žvakaće ružičasta je pun pogodak. Ova nijansa unosi vedrinu u svakodnevni izgled, ali je dovoljno diskretna da se slaže s gotovo svakim modelom sandala. Ružičasta na nožnim prstima posebno dolazi do izražaja uz belu odeću i prozračne materijale poput lana i pamuka.

Bela

Čist beli pedikir gotovo je sinonim za leto. Ističe ten, naglašava pedikir i deluje moderno i sveže. No, s belom treba znati – idealna je za preplanulu kožu, dok se vrlo svetli tonovi mogu bolje odlučiti za kremastu ili bež varijantu kako ne bi izgledala preoštra. Ipak, efekat koji ostavlja – sjajna, sveža i letnja – nenadmašan je.

Duboka ljubičasta

Tamna ljubičasta – gotovo vinska – daje letnjem pedikiru dozu teatralnosti i misterije. Uprkos svojoj dubini, savršeno se uklapa u letnje kombinacije, posebno uz crnu, zlatnu ili kožnu obuću. Deluje zrelo, sofisticirano i moderno, posebno u kontrastu s preplanulom kožom.

