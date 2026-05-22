Mišel Obama možda nije milenijalka, ali se svakako oblači kao da jeste.

Bivša prva dama je u najnovijoj epizodi svog podkasta „IMO“, objavljenoj 20. maja izabrala je bluzu koja kao da je izašla direktno iz 2010-ih.

Unela je šik zaokret u klasični poslovno-ležerni komad: plavu košulju na dugmad, dok je intervjuisala glumce Dona Čedla i Aju Edberi, koji trenutno zajedno igraju u Brodvejskoj obnovi predstave „Proof“.

Njena bluza sa otvorenim ramenima — modni hit iz 2010-ih — imala je izreze na oba ključna dela koji su se spuštali do nadlaktica. Otvori na svakom rukavu bili su obrubljeni srebrnim lancima, što je celom izgledu dalo neočekivanu dozu „oštrine“.

Mišel je uvukl gornji deo u farmerke srednje isprane nijanse, stežući ih braon kaišem sa okruglom metalnom kopčom. Stajling je upotpunila sandalama sa kaišem na peti i više pari minđuša, uključujući male alke.

Svoje tanke pletenice do struka je skupila u visoki rep, sa opuštenim pramenovima koji su uokvirivali lice. Što se tiče šminke, bivša prva dama SAD odlučila se za senku u ,,gradient" tonu, konturisane obraze i blago koralni sjaj na usnama.

Mišel Obama zajedno sa svojim suprugom Barakom Obamom koproducira predstavu „Proof“ kroz svoju kompaniju ,,Higher Ground", koja stoji i iza njenog podkasta.

„To je izuzetna priča koja postavlja pitanja o nasleđu, nadi i onome što ostavljamo iza sebe“, napisala je Mišel u opisu objave na Instagramu.

„Ne mogu biti ponosnija na sav rad koji su [Čedl i Edberi] — zajedno sa svima ostalima uključenim u produkciju — uložili da ovu priču održe živom za novu publiku.“

Trend

Mišel Obama je ranije ovog meseca isprobala noviji modni trend (pistaći zelenu) dok je 11. maja izlazila sa svojim ćerkama Sašom i Malijom u Los Anđelesu.

Ona je uklopila rebrasti top sa dugim rukavima do tri četvrtine i kopčanjem na dugmad napred sa iznošenim farmerkama srednje isprane nijanse, uz maslinasto-smeđu tašnu od antilopa. Mišel je takođe nosila više minđuša i prstenja, a kosu je vezala u niski rep, prenosi InStyle.

