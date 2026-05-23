Ovan

Nedelja ti donosi više energije nego što očekuješ. Imaćeš potrebu da pokreneš nešto novo ili da konačno završiš ono što odlažeš. U ljubavi su moguće nagle reakcije, pa biraj reči pažljivije.

Bik

Prijaće ti mirniji tempo i ljudi uz koje možeš da budeš potpuno svoj. Dan je dobar za uživanje, hranu, muziku i male stvari koje popravljaju raspoloženje. Emotivno osećaš veću sigurnost.

Blizanci

Bićeš raspoložen za razgovore, dopisivanja i druženja. Moguća je zanimljiva slučajnost ili susret koji ti vraća osmeh. Pokušaj da ne rasipaš energiju na previše planova odjednom.

Rak

Emocije su ti naglašene i lako osećaš atmosferu oko sebe. Porodica ili bliska osoba mogu tražiti više tvoje pažnje. Veče donosi potrebu za mirom i povlačenjem.

Lav

Želiš više pažnje i uzbuđenja. Nedelja ti može doneti flert, kompliment ili situaciju u kojoj ćeš zablistati pred drugima. Kreativnost i samopouzdanje su pojačani.

Devica

Imaćeš potrebu da sve držiš pod kontrolom, ali dan traži malo više opuštanja. Dobar je trenutak za organizaciju prostora i planiranje naredne nedelje. Obrati pažnju na odmor.

Vaga

Ljubavne i emotivne teme dolaze u prvi plan. Moguće je lepo iznenađenje od osobe do koje ti je stalo. Dan je odličan za umetnost, estetiku i prijatnu atmosferu.

Škorpija

Intuicija ti je veoma jaka i lako prepoznaješ šta drugi prećutkuju. Moguće je razmišljanje o prošlosti ili razgovor koji donosi razjašnjenje odnosa. Veče nosi dublje emocije.

Strelac

Pojačana je želja za promenom, izlaskom i novim iskustvima. Ako prihvatiš spontan plan, mogao bi da se lepo provedeš. Paži samo da ne donosiš odluke prenaglo.

Jarac

I tokom nedelje razmišljaš o obavezama i budućnosti. Finansije ili planovi za naredni period mogu ti biti u fokusu. Pokušaj da sebi dozvoliš više odmora i opuštanja.

Vodolija

Nedelja ti donosi zanimljive ideje i neočekivane kontakte. Neko može pokušati da obnovi komunikaciju sa tobom. Dobar dan za druženje i sve što izlazi iz rutine.

Ribe

Bićeš emotivniji i intuitivniji nego inače. Muzika, filmovi ili boravak u prirodi mogu ti posebno prijati. Neko iz prošlosti može ponovo probuditi osećanja ili uspomene.

Bonus video: