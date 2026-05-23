Lekari i hirurzi su proveli osam sati razdvajajući retke sijamske blizance koji su bili u „kritičnom stanju“ zbog urođene srčane mane mlađeg blizanca i problema sa plućima koji su ugrožavali živote obojice.

Tom i Savong, koji su rođeni 9. oktobra u udaljenom delu Papue Nove Gvineje (PNG), su bili spojeni u predelu donjeg stomaka pri rođenju, deleći jednu jetru i delove gastrointestinalnog trakta, kako navodi Australian Broadcasting Corporation (ABC). Nakon nedelja napetih pregovora, njihovi lekari i porodice organizovali su da budu podvrgnuti veoma kompleksnoj operaciji u dečjoj bolnici u Australiji.

„Ne postoji ništa u udžbenicima o situaciji poput ove“, rekao je dr Gordon Tomas, pedijatrijski transplantacioni hirurg u dečjoj bolnici ,,The Children's Hospital" u Vestmidu, opisujući retku situaciju. „Svaki slučaj sijamskih blizanaca je jedinstven na svoj način.“

„Imali smo mnogo neobičnih kliničkih nalaza kod blizanaca koje smo morali da razumemo“, nastavio je on, ističući da je njegov tim danima procenjivao da li blizanci mogu bezbedno da se razdvoje. „Na primer, gornji deo Tomovog tela bio je potpuno plav, dok je ostatak tela bio ružičast. Kako to objašnjavate?“

Problemi

Tom i Savong su delili jetru, deo gastrointestinalnog trakta i glavne krvne sudove, što je, prema rečima dr Tomasa, predstavljalo „kompleksne i teške probleme za rešavanje“. Tomova urođena srčana mana i mala pluća u velikoj meri su zavisili od njegovog brata.

„Videli smo da Savong veoma brzo diše“, objasnio je dr Tomas. „Videli smo da mu je zaista potreban vazduh. Videli smo da mu srce kuca veoma brzo jer je zapravo obavljao posao za dvoje.“

Medicinski stručnjaci su nakon više sati pregleda došli do zaključka da su Tomove anomalije „nekompatibilne sa životom“, i da je jedini način da se spasi bilo koji od blizanaca bio da se fokus prebaci na Savonga, koji je imao najveće šanse za preživljavanje.

„Videli smo bebu koja je imala veoma dobre šanse za preživljavanje, pod uslovom da možemo bezbedno da ih razdvojimo“, rekao je dr Tomas o novorođenčetu. „Znali smo da bi obojica preminula da ih nismo razdvojili.“

Jedino rešenje

Kako bi Tom dobio najbolju šansu za preživljavanje, tim lekara je pažljivo organizovao transport blizanaca iz Papue Nove Gvineje do Sidneja u Australiji.

Prema rečima Trejsi Luc, specijalistkinje za hitan transport i neonatološkinje, proces nije bio lak.

„Uvek je to bila zahtevna misija zbog udaljenosti“, rekla je ona za medije. „Proveli smo više od pet sati van bolnice.“

Tim lekara, uključujući pet specijalista hirurga, veliki tim anesteziologa, hirurških medicinskih sestara i drugog osoblja se po dolasku u dečju bolnicu suočio sa još nekoliko komplikacija: dečaci su delili „jedinstvenu“ anatomiju jetre i glavne krvne sudove, što je učinilo razdvajanje još „hitnijim“ nego što su prvobitno mislili.

Tragično

Iako su lekari uspeli da razdvoje blizance nakon osam sati u operacionoj sali, Tom je preminuo nakon zahvata.

„Ne mogu da zaboravim trenutak kada sam izgubila Toma. To je kao otvorena rana“, rekla je njihova majka Fetima Tingar. „Nadala sam se da će obojica preživeti. Ali na kraju, Tom se žrtvovao za Savonga jer nije mogao da preživi sam. Zato je morao da ode.“

Oporavak

Dr Tomas je rekao da je Savong prošao mnogo bolje nego što su očekivali nakon operacije. Dodao je da je malo verovatno da će detetu biti potrebne dodatne velike operacije.

„Preuzimate veliku odgovornost kada se prijavite da pomognete u situaciji poput ove“, izjavio je on. „Ako je ishod loš, to je teško i za vas i za porodicu. Ako je ishod dobar, to je najveća nagrada koju možete dobiti. A ovo je bio dobar ishod.“

„Svi ga vole“, dodao je dr Tomas o Savongu, čija se porodica priprema za njegov povratak u Papuu Novu Gvineju. „On je zvezda.“

