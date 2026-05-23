Niko ne želi miševe u svom domu ili da mu napadnu baštu. Obično se rešenje za rešavanje ovih štetočina traži u sintetičkim hemikalijama ili klopkama, ali zapravo postoji potpuno prirodan način da se miševi odvrate od ulaska u vaš dom i dvorište. Sve što vam treba jeste jedan provereni kuhinjski sastojak: sirće.

Stručnjaci za kontrolu štetočina u nastavku dele načine kako da koristite sirće da biste „izbacili“ miševe i naterali ih da se vrate u prirodu, gde i pripadaju.

Uklanjanje mirisa hrane

Sirće je dobro sredstvo za čišćenje, posebno kada treba da se neutrališu mirisi u prostorima gde se čuva hrana.

Kada koristite sirće za čišćenje kuhinjskih radnih površina, polica u ostavi i prostora ispod uređaja, uklanjate mirise hrane koji te prostore čine privlačnim miševima, kaže Nikol Karpenter, stručnjakinja za kontrolu štetočina i predsednica kompanije „Black Pest Prevention“ za sajt Martha Stewart. Dovoljno je pomešati jednake delove belog sirćeta i vode i temeljno obrisati površine.

Natapanje vate u sirće

Natopite komadiće vate u sirće i postavite ih blizu otvora koje ste nedavno zatvorili silikonima ili penom — to može pomoći da se miševi drže podalje dok se zaptivanje ne stvrdne, kaže Karpenterova. „U ovom slučaju, sirće smanjuje šansu da se miševi približe, grickaju ili oštete sveže zatvoren otvor pre nego što se osuši“, objašnjava ona. Vatu treba natopiti nerazblaženim belim sirćetom, staviti je na komad folije ili u malu posudu i postaviti nekoliko centimetara od zatvorenog otvora.

Sipanje u malu posudu

Za skladišne prostore poput garaža i tavana, gde miševi lakše mogu da uđu, postavite male otvorene posude ili činije sa nerazblaženim sirćetom u uglove.

„Koncentracija je jača i traje duže nego prskanje“, kaže Kajl Tarner, osnivač, predsednik i izvršni direktor kompanije „Pro Active Pest Control“. Nerazblaženo sirće je posebno efikasno jer miševi imaju izuzetno osetljivo čulo mirisa, a sirćetna kiselina im je veoma neprijatna, objašnjava on.

Prskanje oko baštenskih leja

Razblaženo sirće se u bašti može prskati oko ivica leja i blizu kompostnih kanti, kaže Tarner.

„Miševe privlače i baštenske leje i kompostne kante, a sirće remeti mirisne tragove koje koriste za snalaženje“, objašnjava on. Ipak, Karpenterova napominje da miris sirćeta na otvorenom bledi za oko četiri do osam sati, pa je potrebno često ponovo nanositi rastvor da bi bio delotvoran. Takođe treba izbegavati direktno prskanje biljaka, jer je sirće prirodni herbicid koji može da ih uništi pri kontaktu.

Čišćenje spoljnog nameštaja

Tokom zime, miševi stalno traže zaklone i pukotine kako bi napravili gnezda i ostali na toplom. Ako ne mogu da uđu u kuću, sledeće mesto koje biraju je spoljni nameštaj, naročito ako se nije koristio od leta. Jedan način da se miševi odvrate sa terase ili verande jeste čišćenje spoljnog nameštaja mešavinom sirćeta i vode pre zime, kaže Tarner. Uvek prvo proverite etiketu za održavanje kako biste bili sigurni da se materijal može čistiti sirćetom.

Bonus video: