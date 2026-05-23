Ikonični modni stil princeze Dajane je izdržao test vremena.

Francusko-ruska glumica Anastasija Andruškevič je tokom prisustva premijeri filma „Fjord“ na Filmskom festivalu u Kanu 2026. godine odala počast pokojnoj princezi rekreirajući njen izgled sa Filmskog festivala u Kanu iz 1987. godine.

Glumica je oponašala bezvremensku haljinu tako što je nosila sopstvenu svetloplavu, dugačku haljinu do poda koju je dizajnirao Mehmet Ozden, prenosi Vogue.

Model bez bretela imao je pripijeni korset i suknju A-kroja, uz odgovarajući ogrtač koji je visio oko Anastasijinog vrata.

Izgled je upotpunjen dugim srebrnim visećim minđušama koje su svetlucale dok je Anastasijina plava bob frizura bila podeljena na stranu.

Ona je ceo stajling zaokružila tamnoružičastim karminom, blagim ajlajnerom i rumenilom u roze tonovima.

Dajanina haljina

Originalna haljina koju je nosila Dajana je bila svetloplava, bez bretela, šifonska kreacija Ketrin Voker, uz dodatak ogrtača i srebrnog nakita.

Princeza Dajana je haljinu nosila i u septembru 1989. godine na izvođenju mjuzikla „Mis Saigon“ u teatru ,,Theater Royal", kao i tokom foto-sesije 1987. godine sa fotografom Terensom Donovanom, prema navodima aukcijske kuće „Julien’s Auctions“, koja je haljinu prodala za 137.500 dolara (oko 118,442 evra).

Dajana je tokom života nosila mnoge modele koje je dizajnirala Ketrin Voker, uključujući i tokom kraljevske turneje po Italiji 1985. godine, kao i na večeri u operi u Nemačkoj 1987. godine.

Kreiranje haljine

Sejd Sajrus, koji je sa svojom pokojnom suprugom Ketrin Voker osnovao modnu kuću „Catherine Walker & Co.“, je podelio iskustvo te modne kuće u kreiranju haljina za Dajanu u intervjuu za magazin Hello!.

„Naš posao smo videli kao to da joj damo alate za njen posao“, rekao je Sajrus za taj medij 2017. godine.

„Kako se odnos razvijao, shvatili smo kombinaciju njenog posla i naše podrške veoma ozbiljno“, nastavio je. „Dajana je uvek bila veoma ljubazna, pristojna i zahvalna. Nikada nije kasnila na dogovor, što za nekoga ko je veoma zauzet pokazuje poštovanje, i kad god bi nosila haljinu koja je izazivala divljenje, zahvalila bi nam se.“

Bonus video: