Džoan Kolins, engleska glumica koja danas slavi 93 godine i dalje prkosi vremenu.

S karijerom dugom više od sedam decenija, od posleratne starlete do zle dive iz "Dinastije", Kolins ostaje oličenje holivudskog glamura i nepopustljive snage. Njen život, obeležen usponima, padovima i s pet turbulentnih brakova, materijal je za roman, a ona ga i danas piše s nesmanjenom energijom, gurajući projekat na kojem je radila 30 godina.

Od Holivuda do ikone osamdesetih

Karijeru je započela na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti (RADA), a sa 17 godina potpisuje ugovor s filmskom firmom Rank Organisation. Talenat ju je brzo odveo u Holivud, gde glumi u filmovima poput "Devojka u crvenom baršunastom zamahu". Nakon niza uloga u hororima i filmovima prema romanima njene sestre Džeki, "The Stud" i "The Bitch", preokret se dogodio 1981. kada joj je ponuđena uloga Aleksis Kerington Kolbi u drugoj sezoni tada posrnule sapunice "Dinastija".

Život kao na filmu: Pet turbulentnih brakova

Njen privatni život bio je jednako dramatičan. Prvi brak s irskim glumcem Meksvelom Ridom (1952.-1956.) bio je traumatičan; kasnije je otkrila da ju je drogirao i napastovao na prvom dejtu. Drugi suprug, glumac i pevač Entoni Njuli (1963.-1971.), bio je ljubav njenog života s kojim je dobila dvoje dece, ali njegova serijska nevera dovela je do razvoda.

​- Bio je divan, dok nije otišao snimiti film o svom životu u kojem je spavao sa 72 žene - izjavila je.

"Glumica koja radi svoj posao"

Uprkos glamuroznoj spoljašnjosti, Kolins sebe nikada nije smatrala filmskom zvezdom.

​- Ja sam glumica koja radi svoj posao - često ističe.

Prošla je sve, od sjajnih trenutaka do onih "prokleto loših", kako ih sama naziva. Preživela je tužbe, teške razvode i stravičnu nesreću svoje kćeri. Ipak, ostala je čvrsta i bez straha.

​- Nisam plašljiva osoba. Mislim da sam vrlo snalažljiva i upućena u stvari. Prošla sam sve i svašta, kako se kaže - govori.

Čak i danas, dok se priprema za crveni tepih u Kanu, uzima časove plesa kako ne bi bila "gruda koja se kotrlja". Smatra da je tajna njenr dugovečnosti u tome što nikada nije žudela za slavom, već za radom, ali i u životnoj disciplini.

​- Verujem u karmu i da dobijete lice kakvo zaslužujete. Ako pijete, pušite i jedete pogrešnu hranu, nećete izgledati dobro kad pređete šezdesetu - sa smeškom kaže.

