Da li ste znali da običan kvasac, koji gotovo svi imamo u kuhinji, može biti pravi saveznik u nezi kože? Zahvaljujući bogatom sastavu vitamina B, minerala, aminokiselina i antioksidanasa, često se koristi u domaćim tretmanima za lice jer koži vraća svežinu, elastičnost i prirodan sjaj.

Mnoge žene tvrde da redovna upotreba ove jednostavne maske može pomoći da sitne bore postanu manje vidljive, a lice izgleda odmornije i zategnutije.

Za pripremu vam trebaju samo tri sastojka:

1 kesica kvasca

1 belance

1 kašika limunovog soka

Kako se priprema?

Sve sastojke dobro pomešajte i ostavite nekoliko minuta da kvasac počne blago da narasta. Zatim masku nanesite na čisto lice i ostavite da deluje dok se potpuno ne osuši i zategne kožu.

Kada se maska stegne, isperite je mlakom vodom i nakon toga nanesite svoju omiljenu hidratantnu kremu.

Preporučuje se da se koristi jednom nedeljno, a prvi efekti mogu se primetiti već nakon nekoliko nedelja redovne upotrebe.