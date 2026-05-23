Četiri horoskopska znaka privlače sreću i obilje kada Mesec napusti Devicu i pređe u Vagu 24. maja 2026. godine. Vaga na mnogo načina donosi lakoću u život.

Spremni ste da pronađete harmoniju gde god možete. Mesec u Devici može biti izuzetno produktivan, ali dolazi trenutak kada samo želite da se opustite i pustite druge da odrade posao. Upravo se ta promena dešava u dnevnom horoskopu nakon što Mesec uđe u Vagu, a obilje dolazi ovim astrološkim znacima kroz bliske i lične odnose.

Devica

Imali ste nekoliko dana da sve uredno i precizno dovedete u red, baš onako kako volite. Svakog meseca imate dva dana kada svetlost Meseca obasjava vaš znak, ali kada energija pređe u Vagu, morate da usmerite pažnju ka krajnjem rezultatu: novcu. Ovo je trenutak istine u kojem vidite koliko dobro vaši sistemi zapravo funkcionišu.

Danas ćete videti da li privlačite više sreće zahvaljujući njihovom glatkom funkcionisanju ili pronalazite obilje zato što vam štede vreme i energiju. Dobra vest je da, kada se distancirate i posmatrate stvari sa strane, pronalazite upravo ono što tražite. Zadržite i uživajte u svim prednostima— barem dok vas organizatorska opsesija ponovo ne obuzme kada Mesec sledeći put uđe u vaš znak u junu.

Vaga

Kada Mesec u nedelju uđe u vaš horoskopski znak, dobijate priliku da privučete u svoj život ono što najviše želite. Sreća počinje onda kada se prvo usmerite na sebe, Vage.

Umesto da se fokusirate na negativne stvari oko sebe, usmerite vreme i pažnju na ono što je dobro. Upoznaćete više ljudi u čijem društvu uživate. Kroz taj proces doživećete obilje pozitivnih iskustava.

Ribe

U nedelju ćete podeliti neverovatno iskustvo sa nekim važnim u svom životu, Ribe, a rezultat će biti snažan osećaj sreće koji je teško opisati. Mesec u Vagi 24. maja, aktivira vaše polje tajni i intimnosti.

Najlepše je to što možete da uživate u svim prednostima bliskosti sa osobom koju volite, bez očekivanja i potrebe za dokazivanjem. Ono što je vaše pripada samo vama, a svest o tome koliko je vaš odnos poseban čini da deluje retko i dragoceno. Ovo je dan kada ljubav dobija potpuno novo značenje, a vi se osećate sigurno i zaštićeno.

Ovan

Kada Mesec uđe u Vagu u nedelju, želite da ulažete u odnose koji vam mnogo znače. Dopada vam se ideja da sada bliže sarađujete sa jednom osobom. Prisutan je osećaj partnerstva sa svrhom. Energija Vage donosi ravnotežu vašoj odlučnoj prirodi.

U početku vam deluje pomalo frustrirajuće to što morate da obuzdate emocije. Ipak, pokazuje se da je to dobra lekcija o samokontroli i istrajnosti. Time što ne radite previše niti više od drugih, ravnoteža vam pokazuje da se sreća u odnosima nalazi upravo u nijansama partnerstva. Dan završavate sa osećajem da vam je obilje donelo upravo ono što vam je bilo potrebno, prenosi Your Tango.