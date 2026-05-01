Jedna od najvećih rasprava u svetu nege kože jeste koliko se često zapravo treba umivati.

Neki tvrde da je jednom dnevno dovoljno, dok drugi insistiraju da su dva ili tri puta pravi broj. Dakle, šta je idealno?

Tri stručnjaka za negu kože (dva dermatologa i jedan estetičar) su dali preporuke za pranje lica, i svi su se složili oko iste učestalosti.

Zašto je važno prati lice

Pranje lica je ključno za održavanje zdrave kože. Pomaže u uklanjanju prljavštine, masnoće, znoja, šminke i drugih zagađivača kojima smo izloženi tokom dana, objašnjava Loren Moj, FAAD, dvostruko sertifikovana dermatološkinja i dermatološki hirurg. Ona dodaje da dosledno i pravilno čišćenje lica takođe poboljšava efikasnost drugih proizvoda za negu kože.

„Preskakanje pranja lica dovodi do nakupljanja prljavštine, ulja i mrtvih ćelija kože, što zatim može izazvati akne i bubuljice“, kaže dr Moj za Real Simple. „Ovo nakupljanje takođe može učiniti kožu beživotnom, neujednačenom i izazvati iritaciju ili upalu — posebno ako se znoj i šminka ostave na koži.“

Ako ne perete lice dovoljno često, možete se suočiti sa ovim problemima. Ali i preterano pranje može izazvati poteškoće. Holi Miler, kozmetička medicinska sestra i osnivačica kompanije ,,Med 44 Arcadia", kaže da preterano čišćenje može ukloniti prirodna ulja kože, što dovodi do suvoće, iritacije ili povećane osetljivosti.

Koliko često treba prati lice

Tri stručnjaka sa kojima smo razgovarali slažu se da većina ljudi ima najviše koristi od pranja lica dva puta dnevno — ujutru i uveče.

„Pranje ujutru uklanja znoj, ulje i sloj proizvoda koji su ostali preko noći — uključujući kreme, serume i proizvode za kosu koji su došli u kontakt sa licem — i priprema kožu za dnevnu rutinu, omogućavajući da antioksidansi i SPF bolje deluju“, objašnjava Ksenija Kobec, FAAD, direktorka kozmetičke dermatologije u kompaniji ,,Montefiore Einstein Advanced Care".

Ona dodaje da večernje pranje uklanja znoj, prljavštinu i zagađenje akumulirano tokom dana, kao i sve slojeve šminke i nege. Takođe poboljšava efekat noćnih proizvoda za kožu.

Ako imate suvu ili osetljivu kožu…

Učestalost pranja ostaje ista bez obzira na tip kože. Jedina razlika je u izboru sredstva za čišćenje.

Ako imate osetljivu, iritiranu ili suvu kožu, treba koristiti veoma blage čistače sa hidratantnim sastojcima ujutru i uveče, kaže dr Kobec. Preporučuju se kremasti ili uljni čistači, kao i proizvodi sa humektansima kao što su glicerin, hijaluronska kiselina i niacinamid.

„Često čujem ljude koji peru lice samo vodom jer misle da čistači isušuju kožu. Problem je što voda ne uklanja slojeve prljavštine, zagađenja i alergena koji se nakupljaju na koži“, kaže dr Kobec. „To može dovesti do zapušenih pora, akni i alergijskih reakcija.“

Ako imate kožu sklonu aknama…

Osobe sa kožom sklonom aknama takođe treba da peru lice dva puta dnevno blagim gel ili vodenim čistačem sa nekomedogenim sastojcima.

Izuzetak je fizička aktivnost — tada se lice može oprati nakon vežbanja kako bi se uklonili znoj, bakterije i višak ulja. Alternativno, može se koristiti micelarna voda i mekana krpa, uz obaveznu hidrataciju nakon toga.

Ako imate masnu kožu…

Osobe sa masnom kožom često misle da treba da peru lice češće, ali to može pogoršati stanje.

„Preterano pranje može ukloniti prirodna ulja kože, što dovodi do suvoće, iritacije i narušavanja kožne barijere“, kaže dr Moj. „To paradoksalno može izazvati pojačano lučenje ulja dok koža pokušava da nadoknadi gubitak, što može dovesti do akni i osetljivosti.“

Ako koža deluje suvo i zategnuto, ali istovremeno masno, to je znak da se preteruje sa pranjem. U tom slučaju treba se vratiti rutini od dva pranja dnevno i koristiti blage, hidratantne i nekomedogene čistače.

