Ako je bob večni favorit leta, paž bob je njegova zaigranija i svežija sestra. Frizura s retro korenima, nekada popularna među engleskim paževima i kasnije proslavljena zahvaljujući princezi Dajani i Bitlsima, danas se vraća u sofisticiranoj, modernoj verziji – savršenoj za sezonu sunca, mora i festivala.

„Tradicionalni paž bob odlikovao se zaobljenom formom od uha do ramena s tupim krajevima savijenima ka unutra i gustim šiškama“, objašnjava Eliot But, stilista iz renomiranog londonskog salona Hershesons. No današnji paž bob odbacuje stroge linije i krutu formu te se oslanja na meke slojeve, pokret i svestranost – sve ono što ženska kosa traži u letnjim mesecima.

Letnji paž bob nije samo estetski privlačan – on je i funkcionalan. Ova dužina kose omogućuje da vam vrat ostane otkriven, pružajući osveženje tokom vrućih dana, bez žrtvovanja stila. Bilo da idete na posao, piknik u parku ili večernje druženje u gradu, paž bob se lako prilagođava različitim prilikama.

Kako izgleda moderni paž bob?

Današnja verzija paž boba zadržava njegovu prepoznatljivu siluetu, ali s dodatkom teksture i razigranosti. „Dodavanje suptilnih slojeva ključno je za postizanje pokreta i mekoće“, objašnjava Eliot. „Igrajte se dužinama – od rezova do brade do varijanti koje lagano dotiču ramena – te eksperimentišite sa šiškama: birajte bočno začešljane ili razbarušene umesto klasičnih tupih.“

Frizura se lako stilizuje pomoću lagane pene, teksturirajućih sprejeva ili soli za kosu, zavisno od željenog finiša – bilo da želite nonšalantni "plažni look" ili sofisticirani, zaglađeni stil. A u nastavku donosimo tri paž bob frizure inspirisane poznatim osobama.

1. Francuski paž bob – šik bez truda

Ariana Grinblat uvela je paž bob u romantičnu sferu pariškog stila. Njena frizura uključuje srednju dužinu, slojeve koji uokviruju lice i meke šiške koje nežno padaju preko čela. Idealna je za žene koje žele profinjeni, a ležeran izgled – poput moderne francuske devojke.

2. Teksturirani paž bob – prirodno i razigrano

Model Tejlor Hil preferia opušteniju varijantu boba. Njen rez je kraći, blago slojevit, bez oštrih linija, što rezultira prirodnim talasima i volumenom. Za stilizovanje je dovoljno malo spreja za teksturu i sušenje difuzorom – rezultat je "messy" frizura s plažnim šarmom.

3. Grafički paž bob – hrabro i odvažno

Nikol Kidman na naslovnici časopisa Allure demonstrira kako paž bob može biti skulpturalan i dramatičan.

Ova verzija uključuje ultra kratak rez do – ili iznad – ušiju, s preciznim linijama i mikro šiškama koje daju edgy završetak. Idealno za žene koje vole modne eksperimente i jake stilske izjave.

