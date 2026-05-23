Cipele su onaj deo garderobe koji kao da je stvoren za modno eksperimentisanje.
Možda deluju kao sitnica, ali upravo obuća često određuje ton čitave odevne kombinacije. Poslednjih sezona dizajneri sve češće brišu granice između klasičnih i modernih kategorija.
U tom kontekstu, trend ,,mule" baletanki deluje kao logičan i neodoljiv izbor za leto 2026. godine.
,,Mules" su modeli zatvorenog ili otvorenog prednjeg dela koji su karakteristični po tome što je peta zadnjeg dela cipele potpuno otvorena. Danas ove cipele predstavljaju savršen hibridni prostor za najuzbudljivije i najtraženije modne eksperimente. Posle popularnih salonki bez pete, na scenu su stupile romantične i nežne ,,ballet mules". One zadržavaju prepoznatljive elemente klasičnih baletanki poput mašnica, tankih kaišića i zaobljenog vrha.
Minimalizam
Ovaj trend je postao popularan jer uspešno spaja vrhunsku udobnost i upečatljiv stil. Za razliku od klasičnih patika, ovaj model ne deluje previše ležerno i lako se prilagođava različitim prilikama. Savršeno funkcioniše uz minimalističke kombinacije, romantične autfite, ali i ozbiljniju poslovnu capsule garderobu.
Stilizovanje ovog letnjeg favorita je zapravo mnogo jednostavnije nego što na prvi pogled može izgledati. Najočigledniji i nepogrešiv izbor za svaki dan jesu bele farmerke i obična majica sa zanimljivim printom. Za ženstveniji izgled dovoljno je dodati elegantnu svilenu suknju sa čipkom ili jednostavnu ,,slip" haljinu. Lanene pantalone i predimenzionirana košulja biće odlična opcija za šik poslovni izgled tokom vrelih dana, prenosi Elle.
Visoke potpetice
Ako više volite štikle, predlažemo da isprobate ,,mules" sa visokim potpeticama koje je nedavno prošetala Dženifer Lopez u ultra modernoj kombinaciji.
Njeni autfiti su uvek pažljivo osmišljeni i u skladu sa trendovima. Kombinacija koju je nedavno nosila dok je izlazila iz hotela u Njujorku savršeno to dokazuje, a uključivala je i trend pantalona koji obožavaju dobro obučene poznate žene poput nje - kapri pantalone.
Naravno, Dženifer odlično zna i uz šta ih treba stilizovati kako bi izgledale potpuno šik: ne uz ravne cipele ili sandale, koje mogu umanjiti njihov efekat, već uz ,,mules" modele sa visokom potpeticom.
Otkako su se kapri pantalone vratile u fokus modnog sveta, modne insajderke su shvatile da ravna obuća, kao ni zatvoreniji modeli, nisu najbolji izbor uz ovaj kontroverzni trend pantalona do kolena. ,,Mules" modeli sa visokom potpeticom, koji u potpunosti otkrivaju stopalo i vizuelno izdužuju noge, pokazali su se kao savršen spoj sa kapri pantalonama.
