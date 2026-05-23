Stilizovanje ovog letnjeg favorita je zapravo mnogo jednostavnije nego što na prvi pogled može izgledati. Najočigledniji i nepogrešiv izbor za svaki dan jesu bele farmerke i obična majica sa zanimljivim printom. Za ženstveniji izgled dovoljno je dodati elegantnu svilenu suknju sa čipkom ili jednostavnu ,,slip" haljinu. Lanene pantalone i predimenzionirana košulja biće odlična opcija za šik poslovni izgled tokom vrelih dana, prenosi Elle.

Visoke potpetice

Ako više volite štikle, predlažemo da isprobate ,,mules" sa visokim potpeticama koje je nedavno prošetala Dženifer Lopez u ultra modernoj kombinaciji.

Njeni autfiti su uvek pažljivo osmišljeni i u skladu sa trendovima. Kombinacija koju je nedavno nosila dok je izlazila iz hotela u Njujorku savršeno to dokazuje, a uključivala je i trend pantalona koji obožavaju dobro obučene poznate žene poput nje - kapri pantalone.

Naravno, Dženifer odlično zna i uz šta ih treba stilizovati kako bi izgledale potpuno šik: ne uz ravne cipele ili sandale, koje mogu umanjiti njihov efekat, već uz ,,mules" modele sa visokom potpeticom.

Otkako su se kapri pantalone vratile u fokus modnog sveta, modne insajderke su shvatile da ravna obuća, kao ni zatvoreniji modeli, nisu najbolji izbor uz ovaj kontroverzni trend pantalona do kolena. ,,Mules" modeli sa visokom potpeticom, koji u potpunosti otkrivaju stopalo i vizuelno izdužuju noge, pokazali su se kao savršen spoj sa kapri pantalonama.

