Probudila sam se oko dva ujutru zbog zvuka koji me je presekao. U prvi mah nisam ni shvatila šta sam čula, a onda je kroz kuću odjeknuo plač moje osmogodišnje ćerke Eve. Istrčala sam iz sobe i zatekla je u hodniku, uplakanu i uplašenu, kako se drži za obraz koji je već bio crven. Pored nje je stajala moja svekrva Marlena, potpuno mirna, kao da se ništa nije dogodilo.

Eva mi je odmah potrčala u zagrljaj, tresla se i jedva izgovarala rečenice kroz suze. Rekla je da ju je baka udarila jer se probudila i izašla iz sobe. Nisam mogla da verujem šta slušam. Pitala sam Marlen šta joj je palo na pamet, a ona je samo hladno odgovorila da „deca moraju da znaju za red“.

U tom trenutku sišao je i moj muž Džek, zbunjen zbog galame. Pokazala sam mu Evin obraz i rekla šta se desilo, ali pre nego što smo uspeli bilo šta dalje da izgovorimo, Eva je odjednom klonula u mom naručju. Oči su joj se zakolutale, telo joj je postalo mlitavo, a na usnama se pojavila pena.

Sve se desilo u nekoliko sekundi. Počela sam da paničim i da vičem Džeku da zove hitnu pomoć. Dok smo čekali lekare, Eva je jedva disala. Taj osećaj ne mogu da opišem – kao da vam neko otima dete pred očima, a vi ne možete ništa da uradite.

U bolnici je nastao haos. Lekari su je odmah odveli na preglede, priključili na monitore i uzeli krv. Jedan doktor nas je pitao da li je moguće da je nešto popila ili pojela. Tada sam se setila da je te večeri odbila mleko jer joj je, kako je rekla, imalo „čudan ukus“. Nisam tome pridala značaj, jer je Marlena često spremala večeru i mleko pred spavanje.

Posle nekoliko sati stigli su rezultati analiza. Lekar nam je rekao da su u njenoj krvi pronađeni tragovi jakih sedativa. Nisam mogla da verujem šta slušam. Pogledala sam u svekrvu, a ona je ćutala i izbegavala da nas pogleda u oči. Tada nam je postalo jasno da je Eva pokušavala nešto da nam kaže i ranije, ali mi to nismo ozbiljno shvatili.

Kasnije smo saznali da to nije bio prvi put da je dete dobijalo nešto što nije smelo. Policija je uključena u slučaj, a socijalna služba je pokrenula istragu. Za nas je to bio šok od kog se porodica dugo oporavljala.

Danas je Eva dobro, ali još uvek ima strah da ostane sama noću. Mi pokušavamo da joj vratimo osećaj sigurnosti i da joj pokažemo da je zaštićena.

Ono što mi je ostalo zauvek u glavi jeste koliko je važno slušati dete kada kaže da nešto nije u redu. Nekad i najmanja sitnica može da bude znak da se iza zatvorenih vrata dešava nešto mnogo ozbiljnije.