Na društvenim mrežama se poslednjih dana proširio snimak s finala evropske lige koju mnogi nazivaju jednim od najsmešnijih trenutaka večeri, a glavnu ulogu u svemu imao je princ Vilijam (43). Budući britanski kralj poznat je kao veliki zaljubljenik u fudbal i strastveni navijač kluba Aston Vila pa nije propustio važnu utakmicu koju je pratio s tribina.

U jednom trenutku Vilijam je mobilnim pokušao snimiti atmosferu i impresivne prizore s terena kako bi ovekovečio te kadrove, ali onda je usledio neočekivani trenutak koji je nasmejao hiljade. Dok je snimao stadion, zazvonio mu je mobilni, a kamera je uhvatila ekran na kojem se jasno videlo ime "Ketrin". Reč je, naravno, o njegovoj supruzi Kejt Midlton koju javnost češće zove Kejt.

Umesto da se javi, Vilijam je bez puno razmišljanja odbio poziv i nastavio snimati stadion, a upravo je ta njegova spontana reakcija postala hit na Instagramu. Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama, a pratioci ne prestaju nizati šale na račun princa.

Video: