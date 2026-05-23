Svi uživaju kada sveže cveće dugo zadrži svoju lepotu i unese prijatnu atmosferu u dom, iako svaki buket ima ograničen vek trajanja. Uz odgovarajuću negu moguće je sačuvati njegovu svežinu znatno duže i uživati u njemu više dana.

Kim ističe da je cveće prirodno prelepo i predstavlja jedinstveno umetničko delo.

Dodaje da ono svojom lepotom može da obraduje svakoga i izmami osmeh u svakom trenutku, zbog čega ima posebnu snagu.

Prema njegovim rečima, pri izboru buketa ne treba donositi odluku na brzinu. Mnogi veruju da će potpuno zatvoreni pupoljci najduže trajati, ali to nije uvek tačno.

On navodi da je bolje izabrati cvetove čiji su pupoljci blago otvoreni, jer postoji veća verovatnoća da se potpuno zatvoreni pupoljci neće uopšte otvoriti ili će ih biti teže održati svežim na duže staze.

Preporučuje da se prilikom kupovine pažljivo pregledaju i latice i stabljike, bez obzira da li se cveće kupuje u cvećari ili u marketu.

Braon ivice, suvi delovi ili opuštene, mlitave latice mogu ukazivati na to da buket nije dovoljno svež.

Kim ističe da mnogi kupci podrazumevaju da je svo cveće u savršenom stanju, ali ono je ipak prirodan proizvod koji često prolazi dug transport iz različitih delova sveta, što može uticati na njegov kvalitet. Zato je važno da se pre kupovine pažljivo proveri stanje cveća kako bi duže ostalo sveže.

Kod ruža, lala i ljiljana preporučuje se da se latice nežno dodirnu kako bi se proverilo da li su čvrste, jer mekane i providne latice najčešće ukazuju na oštećenje.

Posebno naglašava važnost takozvane hrane za cveće, praha koji se često dobija uz buket i koji može da produži njegovu svežinu.

Kim ističe da uvek savetuje ljude da zatraže hranu za cveće ukoliko nije uključena, jer ona zaista može napraviti razliku.

Kada je reč o aranžiranju, smatra da ne postoje stroga pravila i da je najvažnije osloniti se na sopstveni osećaj i ukus.

Objašnjava da je cveće već odabrano zato što se osobi dopalo ili ju je privuklo, pa time postaje lični izbor. Dodaje da treba ići korak dalje i pratiti ono što deluje prirodno, bez opterećenja pravilima. Preporučuje eksperimentisanje i igru sa aranžiranjem, jer će konačan rezultat najbolje odražavati lični stil.

Temperatura prostora ima značajan uticaj na trajanje svežine cveća. Toplota ubrzava proces venuća, pa je preporučljivo držati buket dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

Kim objašnjava da će visoke temperature dovesti do bržeg propadanja cveća, zbog čega je kontrola uslova u prostoru ključna ako želite da buket traje duže. Ako nije moguće regulisati temperaturu, savetuje svakodnevnu promenu vode i dodavanje nekoliko kockica leda.

Jedan od najvažnijih koraka u održavanju svežine jeste redovno menjanje vode i skraćivanje stabljika pod uglom, kako bi cvetovi lakše upijali vodu.

On naglašava da, bilo da se koriste makaze ili cvećarski nož, stabljike treba seći ukoso kako bi cvet mogao da primi više vode. Ističe da će cveće trajati onoliko dugo koliko mu pažnje posvetimo.

Na kraju, Kim poručuje da ne treba biti razočaran ako buket ipak brzo uvene, jer je to prirodan proces.

Objašnjava da cveće treba posmatrati kao živa bića sa ograničenim životnim vekom. Iako se mogu primeniti svi saveti i pružiti mu odlična nega, ono ipak može prerano da uvene, što je sasvim normalno, jer je svoju svrhu već ispunilo time što je ulepšalo dane.

