Japanski bob, ili ,,japanese bob", frizura je koja se nameće kao vodeći trend za 2026. godinu, do te mere da njena popularnost na internetu naglo raste. Minimalistička u ideji, ali izuzetno tehnički zahtevna u izvođenju, ova frizura inspirisana Japanom otelotvoruje povratak osnovama. Reč je o promišljenoj, kontrolisanoj lepoti koja savršeno odgovara savremenom trenutku.

Prema istraživanju platforme Fresha, pojam ,,japanese bob" zabeležio je 55.000 pretraga u Ujedinjenom Kraljevstvu u poslednjih mesec dana, što predstavlja porast od 71% na godišnjem nivou. Ovaj nagli rast potvrđuje ono što frizeri već primećuju u salonima: nakon godina ležernih, namerno neurednih frizura, preciznost se ponovo vraća u fokus.

Šta je japanski bob?

Japanski bob je frizura vođena oblikom i simetrijom, proistekla iz japanskih tehnika šišanja poznatih po svojoj preciznosti i disciplini. Dužina se obično kreće između vilice i ključne kosti, uz vrlo malo ili nimalo vidljivog slojevitog šišanja. Naglasak je na liniji, ravnoteži i kontrolisanom volumenu.

„Japanski bob ne prati trend samo radi trenda“, objašnjava frizerka Daniele Luis za Vogue. „On se zasniva na ravnoteži, preciznosti i kontroli. Klijentkinje žele kosu koja izgleda prirodno, ali je zapravo vrlo tehnički oblikovana.“

Za razliku od klasičnih bob frizura, koje su mekše ili teksturisane, ovde se pokret stvara samim šišanjem, a ne stilizovanjem. Nema potrebe za talasima niti za namerno neurednim efektima: svaki pramen osmišljen je tako da prirodno pada na svoje mesto.

Iako se može prilagoditi različitim tipovima kose, japanski bob posebno odgovara ravnoj do blago talasastoj kosi, osobama koje više vole oblik nego volumen, kao i onima koje su spremne da redovno održavaju frizuru. Razlog je jednostavan: „Ova frizura zahteva korekcije svakih šest do osam nedelja“, upozorava frizerka. „Bez redovnog održavanja gubi ravnotežu koja je čini posebnom.“

Kako nositi japanski bob prema obliku lica?

Jedna od najvećih prednosti japanskog boba jeste njegova prilagodljivost različitim oblicima lica, pod uslovom da se pravilno personalizuje uz pomoć frizera.

Ovalno lice: ovo je najuniverzalniji oblik lica. Japanski bob može se nositi u svojoj najčistijoj, geometrijskoj verziji, u visini brade ili malo duži.





preporučuje se dužina ispod vilice kako bi se lice vizuelno izdužilo, uz moguću blagu asimetriju.





mekša verzija japanskog boba, koja seže do ključne kosti, pomoći će da se ublaže oštre linije i uravnoteže proporcije.





Srcoliko lice: dužina između potiljka i sredine vrata, uz diskretan volumen sa strane, vizuelno će proširiti donji deo lica.

Kako svakodnevno održavati japanski bob?

Preciznost japanskog boba ujedno je i njegov najveći zahtev. Kako bi frizura zadržala svoj savršen izgled tokom nedelja, potrebno je pridržavati se nekoliko ključnih pravila.

1. Prirodno zaglađivanje

Japanski bob najbolje dolazi do izražaja na ravnoj ili blago talasastoj kosi. Kako biste sprečili kovrdžanje i neuredne vlasi, nanesite serum za zaglađivanje na vlažnu kosu pre sušenja, a zatim je osušite prirodno ili uz pomoć ravne četke.

2. Pravilna rutina pranja

Preporučuje se blagi šampon za tanku do normalnu kosu, uz lagani regenerator koji neće otežati kosu. Cilj je zadržati lakoću i sjaj bez opterećivanja frizure.

3. Redovne korekcije

Kao što ističe Danielle Louise, šišanje svakih šest do osam nedelja ključno je za održavanje čiste linije koja definiše japanski bob. Nemojte čekati da frizura potpuno izgubi oblik, često je dovoljno samo lagano skratiti krajeve kako bi sve ponovo izgledalo uredno.

4. Zaštita od vlage i kovrdžanja

Najveći neprijatelj japanskog boba jeste neželjeno kovrdžanje. Nedeljna obnavljajuća maska za kosu i sprej protiv vlage tokom kišnih ili vlažnih dana mogu napraviti veliku razliku.

