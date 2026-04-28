Ako imate problem sa opadanjem kose ili samo želite da imate dužu i gušću kosu, upotrebite ovu prirodnu mešavinu. Koristite je prilikom svakog pranja kose i brzo ćete primetiti željene rezultate.

Sastojci:

15 čena belog luka

1 kašika maslinovog ulja

1 flaša vašeg šampona

Priprema:

Oljuštite beli luk i dobro operite, pa ga usitnite u blenderu da dobijete pastu. Dodajte maslinovo ulje, sjedinite miksanjem i ako treba dodajte i malo vode, da smesa bude kremasta. Pomešajte je sa vašim šamponom (sipajte u flašu i izmućkajte). Perite kosu ovim šamponom 2-3 puta nedeljno. Ovaj šampon će ubrzati cirkulaciju u korenu dlake. Kosa će brže da raste i postaće gušća.