Ako je savremena moda nešto jasno pokazala, onda je to da se stari trendovi više ne vraćaju stidljivo i neprimetno. Naprotiv – reinterpretiraju se, osvajaju modne piste i ulice, i postaju opsesija nove generacije. Ovoga puta u fokus se vraća obuća koja je obeležila početak 2010-ih: patike sa punom petom i čičak-trakama, poznate kao „wedge“ patike.

Trend koji potvrđuju brojke

Da povratak nije slučajan, potvrđuju i konkretni podaci. Prema Lyst Index izveštaju za drugo tromesečje 2025. godine, upravo ove patike našle su se na osmom mestu liste najtraženijih modnih proizvoda na svetu. Reč je o jasnom pokazatelju da trend nije prolazan hir, već deo šire modne promene.

Lyst, jedna od najuticajnijih globalnih modnih platformi, svoj indeks zasniva na analizi više od osam miliona proizvoda, uključujući pretrage, pregled stranica, kupovine, aktivnosti na društvenim mrežama i globalnu potražnju. Presuda je jasna – patike Bekett, sa potpisom Isabel Marant, ponovo su u centru pažnje.

Nova generacija, stari model

Dodatni impuls trendu dao je i stajling Blue Ivy Carter, ćerke Beyoncé, koja se u bordo verziji ovih patika pojavila na utakmici Los Anđeles Lejkersa. Time su Bekett patike simbolično prešle iz garderobera slavnih odraslih žena u stil mlađe generacije, potvrđujući da imaju novi život.

Patike koje su podelile modni svet

Model Bekett prvi put je predstavljen 2011. godine i brzo je postao planetarni hit. Sa skrivenom platformom, naglašenim jezikom i karakterističnim čičak-kopčanjem, ove patike su prodate u više od 260.000 primeraka. Ipak, nakon početnog buma, nestale su sa modne scene i završile u istoj „zaboravljenoj“ kategoriji kao pantalone niskog struka, masivne XL ogrlice ili plišane Juicy Couture trenerke.

Ali moda retko šta trajno briše. Njihov povratak započeo je tiho – na TikToku i platformama za preprodaju luksuzne garderobe – da bi danas prerastao u ozbiljan trend. Njihov dizajn savršeno se uklapa u aktuelni talas takozvanog dostupnog maksimalizma, estetike koja slavi volumen, izražene forme i odvažne komade.

Od „ružnih“ do kultnih

Iako su godinama bile označavane kao jedne od najkontroverznijih „ružnih patika“ prethodne decenije, danas – sa cenom od oko 495 evra za klasičan model – ponovo osvajaju modne urednice i street style influensere. Dovoljno je zaviriti u arhive: nosile su ih Rihanna, Beyoncé i Gisele Bündchen.

Sve ukazuje na to da će patike sa punom petom tokom 2026. godine ponovo zauzeti svoje mesto u samom vrhu modne scene – sviđalo nam se to ili ne.