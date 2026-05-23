Povrće je temelj zdrave ishrane, ali zbog mnogobrojnih opcija na pijaci i stalne promene godišnjih doba, nije uvek jasno koje vrste bi trebalo uvek imati pri ruci.

Dve registrovane nutricionistkinje su izdvojile svoj glavni izbor (i navele nekoliko počasnih favorita) kako bi jednom zauvek rešile ovu dilemu. Mali nagoveštaj: jedite zeleno lisnato povrće.

Kako povrće utiče na zdravlje mozga, srca i creva

Pre nego što pređemo na najbolje izbore, važno je razumeti koliko povrće doprinosi zdravlju mozga, srca i creva.

„Povrće sadrži hranljive materije poput vitamina, minerala, vlakana, proteina, ugljenih hidrata, masti i polifenola koji utiču na sve sisteme u organizmu, uključujući mozak, srce i creva“, objašnjava Ejveri Zenker, registrovana nutricionistkinja i autorka na sajtu „My Health Team“ za Real Simple. „Svaka vrsta povrća pruža niz hranljivih sastojaka koji imaju jedinstvene uloge u telu. Nisu važni samo pojedinačni nutrijenti, već celokupna struktura i sastav povrća.“

Povrće takođe sadrži antioksidativna i protivupalna jedinjenja koja koriste mozgu tako što smanjuju oksidativni stres, objašnjava Džohana Kac, registrovana nutricionistkinja iz kompanije „Consumer Health Digest“. „Ishrana bogata povrćem dosledno se povezuje sa sporijim starenjem mozga i boljim pamćenjem“, kaže ona. Ti isti protivupalni efekti pozitivno utiču i na zdravlje srca, jer je upala jedan od glavnih uzroka kardiovaskularnih bolesti.

„Kada je reč o zdravlju creva, povrće je jedan od najvažnijih izvora dijetetskih vlakana i prebiotika“, kaže Kacova. „Ova jedinjenja hrane korisne bakterije u crevima, podržavaju raznovrsnost mikrobioma i proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina poput butirata, koje imaju važnu ulogu u očuvanju integriteta creva, smanjenju upala, pa čak i uticaju na zdravlje mozga putem veze između creva i mozga. Na mnogo načina, povrće predstavlja most između zdravlja creva, mozga i srca zbog zajedničkog uticaja na upale i metaboličku regulaciju.“

Obe stručnjakinje izdvojile su zeleno lisnato i krstašasto povrće kao najbolji izbor za podršku zdravlju sva tri sistema.