Estetika venčanja je podignuta na novi nivo. Ne samo da parovi prilagođavaju svaki element događaja, poput personalizovanog vikend-festivala, već mnogi traže i od gostiju da učestvuju u pažljivo osmišljenoj viziji.

Pored koktel i „black-tie“ kodeksa oblačenja, parovi sada zadaju i veoma precizne, ali ponekad i kreativno otvorene smernice za odevanje na dočeku, probnoj večeri i samom venčanju — od „plažnog šika“ do „kreativnog crvenog tepiha“ ili „nijansi plave“ i još mnogo toga.

Ali da li je u redu zahtevati tako specifičan kodeks oblačenja na događaju koji od gostiju već traži mnogo? Da li bi usklađivanje boja trebalo da ostane rezervisano za mladence i užu svadbenu pratnju, a ne za sve zvanice?

Evo šta kažu stručnjaci.

Trend usklađivanja boja

Teme i boje mogu biti zabavne.

„Već nekoliko godina viđam parove kako postaju sve kreativniji sa kodeksom oblačenja i lično sam oduševljena time“, kaže Rima Brindamur, planerka venčanja, fotografkinja i osnivačica kompanije ,,Brindamour Studios" za sajt Martha Stewart.

„Kada gosti dođu u usklađenoj paleti boja, to me podseća na dane kada sam fotografisala Nedelju mode u Njujorku i inspiriše me da zabeležim njihov dolazak kao dolazak poznatih ličnosti na reviju.“

Ona dodaje da kao fotografkinja čak i manikir usklađuje sa paletom klijenata. „To je suptilan način da budem u skladu sa atmosferom dana, dok inače nosim crno“, kaže ona. Taj osećaj zajedništva i usklađenosti zaista može doprineti energiji događaja.

Da li je takav zahtev primeren?

Kada je reč o bontonu, ključna reč je „molba“ — problem nastaje kada to postane obaveza. Reći gostima da moraju da nose određenu boju ili paletu „uglavnom nije u redu“, kaže Lija Seremetis, planerka i osnivačica kompanije ,,Cakewalk". „Osim ako postoji stvaran logistički razlog, praktično im zadajete domaći zadatak koji može zahtevati kupovinu.“

Ako par ima kulturno značajne boje, u redu je da ih navede na pozivnici ili sajtu venčanja. Ako je kodeks više zbog fotografija i društvenih mreža, bolje ga je predstaviti kao preporuku nego kao pravilo. „Većina ljudi već ima nešto odgovarajuće“, dodaje Seremetisova. „Verujte im.“

Kako uputiti zahtev na pažljiv način

Cilj je da budete obzirni kada određujete šta gosti mogu ili treba da obuku.

„Ključ je da ne budete previše restriktivni i da ostavite prostor gostima za kreativnost“, kaže Brindamurova. „Umesto ‘Nosite isključivo smaragdno zeleni pliš’, recite: ‘Kod oblačenja je poluformalan, a goste podstičemo da nose svoju omiljenu nijansu zelene.’“

Ovako formulisana preporuka daje smernice, ali i slobodu, što gostima olakšava izbor — naročito ako zahtevi nisu previše specifični. Na primer, vrlo određena odeća može biti skupa i teško dostupna, dok omiljena boja ili šara omogućava fleksibilnost i prilagođavanje postojećoj garderobi.

Naravno, neće svi ispoštovati kodeks — i nije zadatak para da ga sprovodi. Ako se neko pojavi u „pogrešnoj“ boji ili stilu? „Pustite to“, savetuje Seremetisova. „Pozvali ste ljude da podele važan trenutak, a ne da budu deo scenografije. To neće pokvariti fotografije niti znači da im nije stalo.“

