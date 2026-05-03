U blender ubacite isečenu smrznutu bananu, jednu kašiku rendanog đumbira, dve kašike mlevenih semenki lana, šoljicu zaleđenih borovnica, pola šoljice spanaća i malo leda.

Sve dobro izmiksajte i popijte svako jutro na prazan želudac. Istraživanja pokazuju da je većina onih koji su probali ovaj "eliksir" izgubila dva kilograma za nekoliko dana, a najviše je otišlo sa stomaka.

Osim što je ukusan i efikasan u skidanju masnih naslaga, ovaj napitak je i zdrav. Banane su bogate kalijumom, antioksidansima i vlaknima, pa samim tim podstiču probavu i eliminaciju toksina, dok đumbir jača imunitet, ubrzava metabolizam i smanjuje apetit.

Lan je važan zbog vlakana, borovnice su poznati antioksidansi, a spanać je bogat magnezijumom i pozitivno utiče na nervni sistem i raspoloženje.