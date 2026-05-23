Postoje ti dani kada se probudite sa ukočenim vratom i bolovima u donjem delu leđa. To je jednostavno tako. Šalu na stranu, kada ovakav splet okolnosti počne da se dešava sve češće, osim što bi bilo potrebno promeniti dušek i jastuk, vežbe istezanja postaju najbolji prijatelj. Posebno one koje nisu složene, a pomažu da se opusti i zatim aktivira celo telo.

Kako bi pomogli sebi, mnogi traže metode istezanja specifičnih delova leđa i vrata. Trenutno opuštanje jeste osetno, ali nije dugotrajno. A algoritam na društvenim mrežama, napravljen da servira sadržaj koji odgovara na sva pitanja, ovoga puta me je usmerio na pravo rešenje (ko bi rekao da algoritam ponekad može biti i koristan).

Sudeći po moru video-zapisa o japanskoj metodi istezanja peškirom, ova vrsta istezanja koja traje samo pet minuta veoma je popularna, posebno za bolove u donjem delu leđa. Kada smo je isprobali, shvatili smo i zašto.

Šta je japanska metoda istezanja peškirom?

,,Japanese Towel Method" (srp. japanska metoda s peškirom) lako je postala hit na društvenim mrežama zbog svoje jednostavnosti i brzine delovanja, a osmislio ju je japanski kiropraktičar dr Toshiki Fukutsudzi.

Često se o ovoj metodi govori kao o metodi za mršavljenje, ali tu bih etiketu potpuno zanemarila. Pravilnim izvođenjem ove metode istezanja jača se trup, a istovremeno se isteže kičma, zbog čega je ova japanska vežba istezanja odlična pomoć kod bolova u leđima.

Zašto je japanska metoda istezanja peškirom dobra?

Osim što vam je za istezanje potrebno samo pet minuta, pa svako može da uglavi ovu metodu u svoj raspored, ona donosi brzo olakšanje, a redovnim izvođenjem mogu se primetiti još neke prednosti:

Ispravljanje držanja: Vraća kičmu u njen prirodni, blago zakrivljeni položaj.





Pomaže kod napetosti u donjem delu leđa izazvane dugotrajnim sedenjem. Otvaranje grudnog koša: Podstiče dublje i pravilnije disanje.





Podstiče dublje i pravilnije disanje. Vizuelno ravan stomak: Pomaže ispravljanju posture, čime se stomak naizgled uvlači.





Pomaže ispravljanju posture, čime se stomak naizgled uvlači.

Kako se izvodi japanska metoda istezanja peškirom?

Koliko je metoda jednostavna, toliko je jednostavna i oprema koja vam je potrebna. Biće vam potrebni samo ravna podloga (pod ili prostirka za jogu, nikako mekani krevet) i jedan klasični peškir za kupanje.

Priprema peškira: Urolajte peškir u čvrst valjak. Dužina bi trebalo da bude barem oko 40 centimetara, a debljina (prečnik) oko 10 centimetara.



Postavljanje: Sedite na pod i stavite urolani peškir tačno iza svojih leđa, tamo gde se kičma uvija u luk. Polako lezite na leđa tako da peškir dođe tačno ispod pupka (u ravni s pupkom, na donjem delu leđa).



Položaj nogu: Ispružite noge i raširite ih otprilike u širini ramena. Zatim okrenite stopala ka unutra, tako da se palčevi na nogama dodiruju, dok su pete razmaknute.



Položaj ruku: Ispružite ruke iznad glave, dlanovima okrenutim ka podu. Namestite ih tako da se mali prsti na rukama dodiruju.



Izdržaj: Ovo je možda najteži deo. U ovom položaju treba da ostanete tačno 5 minuta. Dišite smireno, duboko i kroz nos. Pratite svoje disanje i osetite kako se mišići zatežu, a kičma namešta.

Nakon pet minuta nemojte naglo ustati. Budući da je kičma bila u dubokom istezanju, ustajanje treba da bude usporeno i lagano. Prvo se polako okrenite na bok, potom sklonite peškir i tek se onda polako podignite u sedeći položaj. Istezanje je dobro uraditi ujutro ili kad god osetite napetost u donjem delu leđa, posebno ako dugo sedite, prenosi Vogue.

