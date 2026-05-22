Džesi Džej je otkrila da više nema rak.

Pevačica (38) je u četvrtak, 21. maja na Instagramu objavila snimak sa svog nedavnog pregleda u bolnici, pre nego što je podelila novosti o svom zdravstvenom stanju.

Džesi, čije je pravo ime Džesika Korniš, je u junu 2025. godine objavila da joj je dijagnostikovan rak dojke dok je promovisala svoj najnoviji album „Don't Tease Me with a Good Time“.

Nedugo zatim se podvrgla mastektomiji, prenosi People.

„Dakle, vratila sam se na godišnju kontrolu. Iskreno, umirem od straha, neću da lažem. Rekli su mi da nema kontrasta, ali mislim da ipak ima, sudeći po ovome“, rekla je dok je podizala ruku u snimku objavljenom u četvrtak. „Moram na magnetnu rezonancu. Praviću se da nisam klaustrofobična.“

Dodala je: „Ako nikada niste radili magnetnu rezonancu dojki, morate da ležite na stomaku i držite ruke iznad glave kao Supermen. Možda će mi ovog puta trebati veća posuda za ove ogromne grudi, ali držimo palčeve da je sve u redu, sve je dobro.“

„Pozitivne vibracije“, nastavila je pevačica, pre nego što je zapevala pesmu Boba Marlija „Don’t Worry About a Thing“.

Iako se Džesin video završio odmah nakon pevanja, pevačica poznata po pesmi „Price Tag“ svoju pozitivnu zdravstvenu vest otkrila je u opisu objave.

„REZULTATI SU STIGLI I NEMAM VIŠE RAK. Plakala sam satima, a onda sam prvi put posle godinu dana uspela da odahnem“, napisala je.

Dijagnoza

Džesine radosne vesti dolaze nakon što se našalila da je njena dijagnoza bila „najnepristojnija stvar koju su moje grudi ikada mogle da urade“.

Tokom svoje turneje „No Secrets Tour“ održane u dvorani Irving Plaza u Njujorku 28. januara je rekla: „Prošla godina je za mene bila godina perspektive. Bila je to godina biranja svojih bitaka.“

„Dobiti rak dojke deset dana pre objavljivanja [novog albuma prvi put posle] nekoliko godina iskreno je bila najnepristojnija stvar koju su moje grudi ikada mogle da urade“, našalila se. „Kao, stvarno?“

Borba

Nakon nekoliko smehova iz publike, pevačica je dodala: „Niko nikada ne zna kako da reaguje kada počnem da zbijam šale o raku dojke.“

„Bio je to čudan period“, nastavila je Džesi. „Bio je to najzanimljiviji osećaj, kao da su Džesika i Džesi Džej morale da drže jedna drugu. I Džesika je izvukla Džesi Džej kroz sve to, a Džesi Džej je izvukla Džesiku, i to mislim kao roditelj, kao izvođač, kao prijatelj, kao sestra, kao ćerka, kao mama. Sve te uloge su se nekako spojile u jednu.“

Džesi ima trogodišnjeg sina Skaja sa dečkom Čananom Safirom Kolmanom.

„Nije bilo: ‘Postajem ovo.’ Bilo je: ‘Ja jesam ovo.’ I to je za mene bila zaista zanimljiva promena perspektive, i potpuno sam je prihvatila. Iskreno, ljudi samo pitaju: ‘Jesi li sada dobro?’ A ja kažem: ‘Živa sam. Toliko sam dobro’“, rekla je.

Šala

Zatim se našalila na račun svojih „krivih grudi“ nakon mastektomije, rekavši: „U redu je. Mogu da se nosim s tim.“

„Trenutno nisu baš usklađene… Ali mogu da pevam, tako da je to okej“, dodala je Džesi.

Potom se obratila ljudima iz publike koji možda prolaze kroz slična iskustva. „Za svakoga ovde ko je prošao kroz rak, prolazi kroz to ili će možda proći — izdržite. Držite se, dođavola“, rekla je.

„Hranite se dobro, osećajte se dobro, čitajte dobre stvari, okružite se dobrim ljudima. Pozitivan um, iskreno, leči telo iznutra ka spolja. Pomaže — ne leči, ali pomaže. Daje podršku“, dodala je Džesi. „I žao mi je. Bolest koja se pojavi niotkuda, u bilo kom obliku, jednostavno je užasna.“

