Posle 50. godine kosa često postaje tanja, gubi gustinu i sjaj, ali postoji jednostavan frizerski trik koji može da napravi veliku razliku. Reč je o obrnutom feniranju, tehnici koja kosi daje pokret, punoću i vizuelno briše godine.

Za razliku od klasičnog feniranja, gde se krajevi uvijaju ka unutra, ovde se oblikuju ka spolja. Upravo taj mali zaokret stvara efekat gušće i življe kose.

U čemu je tajna ovog trika

Ključ je u prirodnom izgledu. Kosa se najpre suši bez četke kako bi zadržala blagu, opuštenu teksturu, a zatim se samo krajevi blago uvijaju ka spolja. Ovaj kontrast između „neuredne“ dužine i oblikovanih krajeva daje dodatni volumen i dinamiku.

Ova tehnika posebno lepo izgleda na frizurama srednje dužine, poput paža, jer dodatno naglašava pokret i daje moderniji izgled.

Kako da sami uradite obrnuto feniranje

Postupak je jednostavan i ne zahteva puno vremena:

– Operite kosu i lagano je prosušite peškirom

– Napravite razdeljak i počnite da sušite kosu bez četke, koristeći prste

– Kada je skoro suva, uzmite pramenove i uvijte samo krajeve ka spolja

– Fen usmerite na krajeve, dok ostatak kose ostaje prirodan

– Po želji, dodajte malo pene za volumen ili blago podignite kosu pri korenu

Na kraju možete naneti malo laka, ali važno je da kosa ostane lepršava i pokretna.

Zašto žene vole ovu tehniku

Obrnuto feniranje ne samo da daje volumen, već i omekšava crte lica i daje mladalački izgled. Bez komplikovanih tretmana i odlaska kod frizera, za svega desetak minuta možete dobiti frizuru koja izgleda modernije i svežije.

Savršen izbor za sve koje žele da tankoj kosi vrate život – brzo, jednostavno i bez oštećenja.