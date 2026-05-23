Loren Sančez je iskreno govorila o tome kako je disleksija uticala na njenu karijeru televizijske voditeljke.

Medijska ličnost (56), koja je od 2011. do 2017. godine bila koprezenterka emisije „Good Day LA“ na kanalu ,,Fox", se snimku objavljenom na Instagramu u petak, 22. maja osvrnula na svoje greške uživo u kompilacijskom.

Snimak je počeo vestima koje su 23. januara 2000. godine vodili Loren i njen kolega voditelj.

„Naučila sam da se disleksija ispoljava na različite načine dok sam radila kao televizijska voditeljka“, napisala je Loren.

„To može da znači da učiš da čitaš svojim tempom... da naučiš kako da postavljaš pitanja i povezuješ se s ljudima... da naučiš kako da obradiš snažne emocije... da se ne meriš prema pretpostavkama drugih ljudi... ili da napraviš skok vere... čak i kada nisi 100 odsto sigurna...“, nastavila je njena poruka, dok su se između toga smenjivali novi snimci njenog nastupa uživo.

Snimak se završio porukom: „Grešila sam uživo u programu. Oporavila se, nastavila dalje. I vi ćete.“

Bivša novinarka, koja je takođe radila kao reporterka za zabavu u emisiji „Extra“, je objasnila u opisu objave da je tokom godina vođenja vesti „mnogo grešila“ zbog svoje disleksije, ali da je to „nijednom“ nije zaustavilo, čak ni kada joj je bilo neprijatno.

„Svakom detetu koje se sapliće o sopstvene reči... ni vas to ne mora da zaustavi“, nastavlja se u opisu objave. „Samo nastavite dalje.“

Dugo nije znala da ima poremećaj

Loren „nije znala“ da ima disleksiju sve dok nije upisala fakultet i upoznala profesorku koja joj je pomogla da se testira na ovaj poremećaj u učenju.

„Neko tamo me je pogledao i poverovao u mene. Moja profesorka novinarstva“, prisetila se Loren tokom govora na svečanosti povodom pete godišnjice organizacije „This Is About Humanity“, gde je odlikovana za svoj humanitarni rad.

„Primetila je da imam problema u školi, da upadam u nevolje i da se nisam prijavila da pišem za školske novine“, rekla je na događaju u avgustu 2023. godine. „Zato je počela da ispituje zašto izbegavam to. Rekla je: ‘Hej, zašto se ne prijaviš za ovo?’ A ja sam odgovorila: ‘Ne znam ni zašto sam uopšte u školi. Ne umem da pišem.’ A ona je rekla: ‘Hajde da vidimo da li je baš tako.’“

Nakon što je saznala da ima disleksiju, „vrata koja su nekada delovala zatvoreno širom su se otvorila“ za Loren, a njen prosečna ocena porasla je sa 2,0 na 3,8, prenosi People.

