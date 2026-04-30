Bez soli, mora i vetra – beach waves su i dalje jedna od najpoželjnijih letnjih frizura.

Dobra vest je da ovakav izgled možete postići bez pegle, figara i dodatnog sređivanja ujutru. Dovoljno je da kosu pravilno pripremite uveče i uvijete je na način koji će joj omogućiti da se tokom noći sama oblikuje.

Priprema je ključ dobrog rezultata

Bez obzira na metodu koju izaberete, sve počinje od dobre pripreme. Kosa treba da bude blago vlažna – ne natopljena vodom, ali ni potpuno suva. Previše vlage otežava formiranje talasa, dok suva kosa teško zadržava oblik.

Najbolje je da kosu lagano naprskate vodom ili je operete i ostavite da se delimično osuši. Nakon toga nanesite proizvod za teksturu – penu za volumen, leave-in regenerator, kremu za kovrdže ili sprej sa morskom solju. Važno je da ne preterate, već da proizvod ravnomerno rasporedite, najviše po dužini i krajevima.

Metode uvijanja – izaberite šta vam najviše odgovara

Postoji nekoliko načina da dobijete talase bez toplote, a izbor zavisi od dužine, gustine kose i efekta koji želite.

1. Pletenice

Najjednostavnija i najpopularnija tehnika. Kosu podelite na dva dela i ispletite pletenice. Što su čvršće, talasi će biti sitniji i izraženiji, dok labavije daju opušten izgled.

2. Uvrtanje u punđe

Kosu podelite na više sekcija i svaki deo uvijte u spiralu, pa formirajte punđu. Ova metoda daje mekše, prirodnije talase sa blagim volumenom.

3. Traka za kosu

Postavite mekanu traku oko glave, a zatim pramenove uvijajte oko nje. Rezultat su nežni, romantični talasi i volumen pri korenu.

4. Tkanina ili trake

Pramenove uvijte oko komada tkanine i vežite krajeve. Iako zahteva više vremena, daje definisane i dugotrajnije talase.

Jutarnja rutina – kako da frizura izgleda savršeno

Kada se probudite, pažljivo skinite gumice ili trake, bez naglog povlačenja. Umesto četke, koristite prste da razdvojite pramenove i sačuvate prirodan oblik.

Ako vam kosa deluje previše „sređeno“, sprej sa morskom solju može dodati teksturu i razbarušen efekat. Nekoliko kapi ulja na krajevima pomoći će da kosa dobije sjaj i izgleda zdravije.

Za dužu postojanost možete dodati lagani lak, ali umereno – cilj je da kosa ostane mekana i prirodna.

Greške koje mogu pokvariti efekat

Jedna od najčešćih grešaka je uvijanje previše mokre kose, koja se teško suši i gubi oblik. Takođe, preterivanje sa proizvodima može učiniti da kosa izgleda slepljeno i bez volumena.

Češljanje nakon raspadanja talasa često uništava strukturu frizure, pa je bolje koristiti prste. Važan detalj je i jastučnica – pamuk stvara trenje i može pokvariti oblik, dok svila ili saten čuvaju frizuru tokom noći.

Kako da efekat bude još bolji

Ako vam je kosa ravna ili tanka, pre uvijanja koristite penu za volumen kako biste dobili puniji izgled. Kod prirodno talasaste kose dovoljna je lagana krema za definisanje teksture.

Ukoliko ujutru želite dodatno oblikovanje, možete figarom naglasiti poneki pramen, ali samo kao završni detalj.

Suština ove frizure je jednostavna – maksimalan efekat bez toplote, bez oštećenja i uz minimalan trud.