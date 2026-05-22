Klasični frenč manikir već godinama važi za sinonim elegancije i svedenog stila. Često se povezuje sa popularnom frenč girl estetikom koju karakterišu minimalizam, jednostavnost i bezvremenski izgled. Ipak, iako je reč o klasiku koji nikada ne izlazi iz mode, francuski manikir danas dolazi u brojnim modernim varijacijama koje mu daju potpuno novu dimenziju. Poslednjih sezona posebno su se izdvojili ljubičasti frenč, metallic detalji i razigrane kombinacije boja, ali sada je pažnju ljubiteljki manikira osvojio i takozvani obrnuti frenč manikir.

Za razliku od tradicionalnog frenča, kod kojeg je vrh nokta naglašen belim ili svetlijim lakom, kod obrnute verzije akcenat se stavlja na deo uz zanokticu. Tanka linija u drugoj boji nanosi se pri dnu nokta, dok ostatak ostaje u istoj nijansi. Upravo taj detalj daje manikiru moderan i pomalo neočekivan izgled.

Najbolja stvar kod ovog trenda jeste to što pruža mnogo prostora za eksperimentisanje. Možete birati neutralne i nežne tonove, pastelne nijanse, ali i jarke letnje boje koje odmah privlače pažnju. Uz to, obrnuti french lako se kombinuje sa detaljima koji su trenutno veoma popularni – cvetnim motivima, voćkama, šljokicama ili morskim inspiracijama poput školjki.

Ovaj manikir podjednako lepo izgleda i na kratkim i na dugim noktima, a posebno dolazi do izražaja na ovalnim i zaobljenim oblicima. Naravno, konačan izgled možete prilagoditi svom stilu i preferencijama. Jednostavan, elegantan i dovoljno upečatljiv da ne prođe nezapaženo, obrnuti frenč manikir mogao bi da postane jedan od najvećih beauty trendova ove sezone.