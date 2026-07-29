Dvogodišnja devojčica je preminula nakon što je odlutala u porodični bazen u dvorištu dok je njen otac tragao za njom, saopštile su vlasti u Tenesiju.
Vijomara Laura Ortis pripremala se da ide na plivanje sa svojim ocem u njihovom domu u Ulici Sedler u ponedeljak, 27. jula, kada je istrčala dok se on presvlačio, navodi policijska uprava Metropolitan Nashville Police Department.
Njen otac je rekao nadležnima da su planirali da plivaju oko 18 časova i da je proveo nekoliko minuta tražeći ćerku nakon što je shvatio da je nema. Na kraju je pronašao Vijomaru u bazenu u dvorištu, saopštila je policija.
Video-snimci su kasnije pokazali da je devojčica bila u vodi oko osam minuta pre nego što ju je otac pronašao, navode vlasti.
Otac joj je ukazao prvu pomoć i primenio reanimaciju pre nego što je odvezao Vijomaru do najbliže vatrogasne stanice. Odatle je prebačena u Dečju bolnicu „Vanderbilt“, gde je preminula, navodi policija.
Istraga
Detektivi iz Odeljenja za maloletnike i službe za mlade vode istragu o ovome što su vlasti opisale kao nesrećan slučaj utapanja.
Dok su vlasti sprovodile istragu, komšije sa druge strane ulice prisećale su se kako su vidule da su vozila hitnih službi ispunila Ulicu Sedler i ostala tamo sve do ranih jutarnjih časova u utorak, prenosi WSMV.
Reči komšija
„Isprva je bilo jedno, pa dva vozila, a onda smo ponovo pogledali napolje i cela ulica je bila puna“, izjavio je za ovaj medij jedan komšija koji je želeo da ostane anoniman.
„Da, bio je tu jedan veliki kombi i jedan manji kombi“, rekao je drugi komšija.
Komšije su rekle da u prvom trenutku nisu znale šta je dovelo hitne službe do te kuće.
Potresno
Nakon što je saznala da je malo dete preminulo, jedna komšinica je opisala da ju je ta vest duboko potresla.
„Pripadne mi muka u stomaku od toga. Nisam imala pojma da tamo uopšte postoji bazen, a kamoli tako mala beba ili dete“, rekla je komšinica.
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