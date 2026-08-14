Devojčica se javno oglasila nakon što je otac četvoro dece nastradao dok joj je spasavao život na plaži u Južnoj Karolini.

Derik Mur (47) upamćen je kao heroj nakon što je poginuo tokom pokušaja da spase desetogodišnju Samer Makalum iz opasne morske struje u Mirtl Biču, u Južnoj Karolini, u petak, 8. avgusta.

„Bila sam preplašena, a u jednom trenutku nogama više nisam mogla da dotaknem dno“, rekla je Samer za 11 Alive. „Talas mi je neprestano prelazio preko glave.“

Policijska i vatrogasna služba Mirtl Biča su se oko 20.00 časova po lokalnom vremenu u petak odazvale na dojavu o plivaču koji je nestao nakon što je pokušao da spase devojčicu koju je zahvatila morska struja u okeanu u blizini 10. južne avenije, navela je policija u saopštenju.

Tragedija

Plivač je „ušao u vodu da joj pomogne i uspeo je da je odvede na sigurno, ali ga je potom struja povukla pod vodu i nije lociran“, dodala je policija u petak uveče. U narednom saopštenju sledećeg jutra, policija je potvrdila da je telo pronađeno nakon što ga je voda izbacila na obalu.

Članovi porodice identifikovali su Mura, oca četvoro dece i nastavnika iz Loganvila u Džordžiji, kao stradalog plivača, prenosi WRAL News i ABC News 4.

„Voleli smo ga i zaista nam je srce slomljeno što ga više nema“, navela je Murova ćerka u izjavi za ,,WRAL". „Bio je divan otac i svima će nam veoma nedostajati.“

Početak incidenta

Samerin ujak, Ernest Makalum, bio je na plaži i sakupljao njihove stvari kada je pogledao ka vodi i primetio da nešto nije u redu.

„Okrenuo sam se i video njenu glavu kako gleda pravo u nebo“, rekao je on. „Mislio sam... sigurno se igra, jer sam je tek video i sve je bilo u redu.“

Ali kada je morska struja nastavila povlači dete sve dalje od obale, Ernest je pojurio u vodu za njom.

„Plivam, plivam, a onda više ništa ne osećam pod nogama“, rekao je Ernest. „Bilo je strašno, znate, ti talasi koji su me udarali.“

Akcija spasavanja

Ernest, Mur i još nekoliko ljudi uskočili su u vodu kako bi pomogli da se Samer spase.

„Videla sam ga kako prilazi i rekao je: ’Uhvati, uhvati me za ruku’, i ja sam je uhvatila“, rekla je Samer. „Ali i on se mučio kada je stigao do mene.“

Samer se vratila na obalu nakon što su drugi doneli rekvizit za spasavanje.

„Mislila sam da je on još uvek tamo i da pokušava da pliva ili tako nešto“, rekla je Samer o Muru.

Heroj

Osvrćući se na spasavanje, Ernest je rekao da su Murovi postupci spasili i njega i njegovu sestričinu.

„Spasao mi je život jer nisam morao ponovo da ulazim tamo“, rekao je Ernest. „A definitivno je spasao život mojoj sestričini. On je sve ono što kažu da jeste. On je heroj.“

Zahvalnost

Samerina majka, Kamil Rejns, prisetila se trenutka kada joj je Ernest te večeri javio za incident dok je bila kod kuće u Grinsborou.

„Ćutao je“, rekla je Rejnsova o Ernestovom telefonskom pozivu. „Rekla sam ’halo’, a on je ćutao. Onda sam pitala: ’Jesi li dobro?’ Rekao je da nije. Pitala sam: ’Da li je moja beba dobro?’ Rekao je da jeste.“

Rejnsova od tada kaže da neprestano razmišlja o tome koliko je taj telefonski poziv mogao drugačije da se završi. Ovo iskustvo ju je takođe učinilo svesnijom toga koliko treba da ceniti svaki trenutak koji provede sa svojom ćerkom.

Što se tiče Samer, rekla je da bi imala jednu jednostavnu poruku za Mura kada bi imala priliku da razgovara sa njim.

„Rekla bih mu hvala“, izjavila je. „Zaista Vam dugujem svoj život.“

Bonus video: