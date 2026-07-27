Danas je Kloi Klem (Chloe Clem) petnaestogodišnja srednjoškolka koja vodi daleko mirniji život, ali je i dalje dovoljno da se pojavi njena čuvena fotografija pa da milioni ljudi odmah znaju o kome je reč.

Sve je počelo 2013. godine kada je njena majka Kejti na Jutjubu objavila snimak u kojem Kloi i njena pet godina starija sestra Lili saznaju da umesto u školu odlaze u Diznilend. Dok je starija sestra zaplakala od sreće, dvogodišnja Kloi u kameru je uputila izraz lica koji će ući u istoriju interneta. Njena fotografija ubrzo je postala jedan od najdeljenijih memova na svetu i godinama se koristila kao simbol neverice, sumnje i zbunjenosti.

Danas Kloi živi u Sjedinjenim Američkim Državama, pohađa srednju školu i retko se pojavljuje u javnosti. Ipak, povremeno se može videti na porodičnim fotografijama i na svom Instagram profilu.

U razgovoru za magazin People otkrila je da nikada nije zažalila zbog iznenadne slave i da bi jednog dana volela ozbiljnije da se bavi stvaranjem sadržaja za društvene mreže.

"Upoznala sam mnogo ljudi i doživela stvari koje inače nikada ne bih. Sve to bilo je zaista predivno", rekla je Kloi.

Otkrila je i da je zahvaljujući popularnosti memea sa porodicom putovala u brojne zemlje, posebno po Južnoj Americi, a mnoga od tih putovanja finansirao je Google. Njena majka danas priznaje da tada nije razmišljala kakve posledice viralna popularnost može imati na tako malo dete, zbog čega je porodica vremenom odlučila da se povuče iz javnosti i zaštiti privatnost svoje dece.

Ipak, internet slava donela im je i veliku finansijsku sigurnost. Originalni "Side-Eyeing Chloe" meme prodat je 2021. godine kao NFT za oko 74.000 dolara, što je porodici, kako su priznali, pomoglo da prebrodi težak period nakon što je Klojin otac ostao bez posla.

"Pre toga smo jedva sastavljali kraj s krajem. Zahvaljujući tom novcu uspeli smo da platimo račune, kiriju i obezbedimo normalan život svojoj porodici", ispričala je njena majka.

Više od deset godina kasnije, dovoljno je samo da ugledate njen legendarni pogled – i gotovo sigurno ćete se setiti jednog od najpoznatijih memova u istoriji interneta.