Majka troje dece iz Floride umalo je izgubila život nakon što se zarazila opasnom bakterijom tokom izleta brodom. Sada upozorava kupače da i najmanja ranica može predstavljati ozbiljan rizik.

Sve je počelo malom posekotinom

Ženeviv Galager (49) iz Pensakole otišla je 27. jula na vožnju čamcem sa suprugom i sedmogodišnjom ćerkom Milom. Na levoj nozi imala je malu posekotinu koju je zaštitila vodootpornim flasterom.

Po povratku kući isprala je ranu čistom vodom. Međutim, nekoliko dana kasnije noga je počela da otiče, bila je vrela na dodir i menjala je boju.

„Narukvica za nogu bukvalno mi se urezala u nogu. Više nisam mogla ni da je vidim“, ispričala je žena.

Pokušala je da je preseče makazama koje se koriste u ordinaciji u kojoj radi, ali stanje se ubrzo dramatično pogoršalo. Na donjem delu noge pojavili su se veliki plikovi ispunjeni tečnošću.

Bakterija počela da uništava tkivo

Lekari su u bolnici utvrdili da je reč o infekciji bakterijom Vibrio vulnificus, koja se može pronaći u toplim priobalnim vodama i sirovim školjkama, posebno ostrigama.

Bakterija može dospeti u organizam preko otvorene rane. Kod zdravih ljudi infekcija često izaziva blaže simptome poput povraćanja, dijareje i povišene temperature, ali kod osoba sa određenim zdravstvenim rizicima može dovesti do veoma teških komplikacija.

Kod Ženeviv infekcija se brzo širila. Već 30. jula organi su počeli da joj otkazuju, a lekari su se borili da spreče septički šok.

Lekari joj uklonili kožu i deo mišića

Žena je gotovo nedelju dana bila pod intenzivnim lečenjem. Lekari su morali da uklone kožu od kolena naniže, kao i veliki deo oštećenog mišićnog tkiva.

Kasnije je prebačena u drugu bolnicu, gde je podvrgnuta dodatnim operacijama i presađivanju mišićnog tkiva.

I dalje se oporavlja, ali kaže da je zahvalna lekarima koji su joj spasli život.

„Mogla sam da izgubim život. Nije stvar samo u nozi, mogla sam da izgubim život“, rekla je.

„Nemojte ulaziti u vodu ako ste se tek obrijali“

Nakon svega se ne plaši odlaska na plažu, ali želi da drugi kupači budu mnogo oprezniji.

„Molim vas, nemojte ulaziti u vodu ako ste upravo obrijali noge. Nemojte ulaziti ni ako imate malu posekotinu na prstu“, poručila je za „The Independent“.

Kako kaže, ono što je doživela ne bi poželela ni najgorem neprijatelju.

„Vaš život nije vredan toga. Gubitak noge, ovakav bol i odvojenost od porodice nisu vredni tog rizika.“

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