Lorin Fauler je rođena bez materice zbog retkog poremećaja.
Međutim, ona i njen partner Dejvid sada očekuju bebu nakon što je podvrgnuta transplataciji organa od svoje sestre Keli.
Lorin ima Majer-Rokitanski-Kister-Hauserov sindrom, poremećaj koji utiče na razvoj reproduktivnog sistema. Tokom gostovanja u britanskoj emisiji ,,This Morning" u ponedeljak, 17. avgusta, rekla je da ima tip 1 i da je rođena bez materice.
Buduća majka je saznala za kliničko ispitivanje transplantacije materice oko 2010. godine, ali su u njemu učestvovali samo preminuli donori. Godinama kasnije, saznala je da ispitivanje razmatra i žive donore i odmah je pozvala svoju sestru. U to vreme, Keli je rekla da bi „apsolutno“ pristala na transplantaciju nakon što završi sa proširenjem svoje porodice.
Transplantacija
Zatim su u maju 2025. godine Lorin i Keli otišle na operaciju transplantacije.
Lorin je za emisiju ,,This Morning" rekla da je transplantacija u početku prošla „veoma dobro“ i da je otpuštena iz bolnice posle nedelju dana.
,,Povuci-potegni"
Međutim, stvari su se kasnije skrenule s puta, pa je morala da ode na još dve operacije zbog opstrukcije.
„Bilo je povuci-potegni. Bilo je to zaista težak period“, rekla je ona, pre nego što je istakla da njeno telo nije odbacilo matericu.
Nakon što je prošla lečenje opstrukcije, njen prvi pokušaj da ostane u drugom stanju završio se pobačajem u petoj nedelji.
Odluka na čekanju
Osobe koje su imale transplantaciju materice mogu imati do dve bebe, nakon čega se organ uklanja, prema organizaciji ,,Womb Transplant UK". Lorin je rekla za Daily Mail da ona i Dejvid još nisu odlučili da li će imati drugu bebu.
„Odlučićemo kada konačno budemo držali ovu bebu u naručju – mislim da je to trenutak kada vaši roditeljski instinkti prorade“, rekla je ona.
Korak po korak
Lorin, koja deli svoju priču na Instagramu, je napisala u nedavnoj objavi: „Svaki dan. Svaki mali korak napred. Sve se računa. Sastavljamo ovu priču, deo po deo. Bebo Fanel, jurim za majčinstvom dugih 20 godina i daleko sam od toga da odustanem.“
„Dolazim po tebe, moje malo. Neću odustati. Ni sad. Nikada“, nastavila je ona.
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