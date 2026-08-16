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Radim na jahti i ne smem da kažem ne! Plata je ogromna, ali zahtevi bogataša su grozni

Evo šta sve traže od mene na jahti.

Autor:  Vesna Vukadinović
16.08.2026.12:21
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Radim na jahti i ne smem da kažem ne! Plata je ogromna, ali zahtevi bogataša su grozni
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Devojka je mislila da je pronašla posao iz snova, ali onda su počeli da stižu neobični zahtevi.
 
Ona radi na luksuznoj jahti i otkrila je na svom TikToku u jednom videu kakve sve zahteve su bogataši imali od nje i ostalih devojaka koje su tu radile. Radnici na takvim luksuznim jahtama u najvećem broju slučajeva ne smeju da kažu „ne“.

„Svaki zahtev, koliko god bio čudan ili lud, naša je dužnost da ga ispunimo“, kaže Žizel. Ona je otkrila neobičnu stranu druženja s milijarderima. Počela je da radi pre nekoliko godina na jahti posao za koji kaže da je dobro plaćen, ali površan.

Iako je njen posao stresan, Žizel voli more i uživa u putovanjima, a posao na jahti ubrzo je postao njen posao iz snova. Ali je priznala da se tokom boravka na jahti susrela s nekim čudnim zahtevima bogataša. „Jednom prilikom gost je poželeo da jedna od hostesa sve vreme stoji u uglu i neprestano ga gleda dok on večera“.

 
 
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Radnici na luskuznim jahtama nikada ne smeju da kažu „ne“, sve dok zahtev nije intimne prirode ili ne preti da ugrozi njihovo zdravlje ili život: „Svaki zahtev, koliko god čudan ili lud, naša je dužnost da ga ispunimo. Vlasnici jahti takođe kažu da posada mora odgovarati njihovoj jahti, odnosno da ljudi koji rade moraju da budu lepi kao i njihova jahta. Zato tu vidite puno mladih i lepih ljudi, uslov je i da budete u dobroj formi.“

Žizel ima važnu ulogu na jednoj luksuznoj jahti, obavlja pozive, organizuje i planira događaje i brine o administraciji i računima. „Ja sam zadužena za sve kupovine za posadu, listu posebnih gostiju, kupovinu specijalnih zahteva koje imaju gosti“, rekla je za „Metro“.

Žizel naglašava da prednosti rada na jahti nadmašuju otkačene zahteve. „Dosta upoznajete sebe budući da provodite puno vremena sami. To je dobro plaćen posao. Sva neverovatna mesta, pogledi, zalasci sunca, ljudi koje srećete iz različitih delova sveta, čine da prevladaju pozitivne strane posla,“ zaključila je.

Video:

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